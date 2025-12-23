Мъж е осъден на 6 г. затвор за опит за убийство в Благоевград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура-Благоевград е предала на съд Ю.М. от гр. Благоевград, затова че на 18.06.2015 г., около 02,45 часа в гр. Благоевград, в дискотека чрез нанасяне на удари с остър режещ предмет /нож/ в областта на лявата гръдна половина е направил опит умишлено да умъртви К. Д. от гр. Благоевград, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини - престъпление по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

С присъдата си Окръжен съд-Благоевград призна подсъдимия за виновен в извършване на причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, като го оправда по обвинението опит за убийство.

След подаден протест от Окръжна прокуратура-Благоевград от страна на Апелативен съд-София е отменена изцяло първоинстанционната присъда, като Ю.М. е признат за виновен по първоначалното обвинение. Наложено е наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим.

Присъдата на Апелативен съд-София е потвърдена от Върховния касационен съд и е окончателна.

Окръжна прокуратура-Благоевград е предприела необходимите действия по привеждане на присъдата в изпълнение и осъденият е преведен в затвора.

Борбата с престъпленията против личността остава приоритет за Прокуратурата на Република България в стремежа ѝ към налагане на справедливост и гарантиране сигурността на гражданите.