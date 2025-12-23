Столичната община: Очакваме главният архитект Богдана Панайотова да си подаде оставката

С лъжи и внушения тя опитва да отклони вниманието от системни пропуски и неизпълнение на възложените й задачи

Решението на кмета на София Васил Терзиев за искане на оставка на главния архитект Богдана Панайотова е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие. Това съобщиха от Столичната община.

Сред основните задачи на Панайотова, възложени от кмета, беше стартирането на процес по създаване на нов общ устройствен план на София – с нов подход, диалог с професионалната общност и широко обществено участие. Такъв процес от страна на главния архитект не беше започнат. Не бяха предприети и очакваните спешни мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени. Няма и инициативи за обвързване на новото строителство с достъпа до транспорт, социалната инфраструктура, зелените системи и публичните пространства. Не са предприети действия за подготовка на нови адекватни наредби, които да решат тези проблеми. Очакваше се активно включване на районните кметове и архитекти в процесите по градоустройство. Такъв устойчив модел на работа не беше изграден от главния архитект. Присъствието на районите в експертни съвети е резултат от инициатива на кмета, посочват от общината.

И допълват, че няма въведени нови дигитални процеси, сроковете не се спазват, а гражданите и бизнесът продължават да нямат яснота за движението на преписките си. В допълнение са установени системни проблеми: необосновано забавяне на преписки; разминаване между обсъжданията и решенията на заседанията на ОЕСУТ и съдържанието на официалните протоколи; издаване на заповеди, които нарушават административните процедури и пречат на съответните дирекции да изпълняват задълженията си; издаване на указателни писма извън правомощията на администрацията; издаване на актове без предварително съгласуване с юристи, което създава риск да бъдат атакувани в съда.

В публични изяви арх. Богдана Панайотова твърди, че причината за поисканата ѝ оставка са "икономически интереси", "липса на политическа воля" и нейни "действия срещу презастрояването". Тези твърдения са лъжа. Всички твърдения за "натиск" или „сделки" са само удобен похват да се прикрие реалният проблем - неизпълнение на възложени задачи, непрофесионален начин на работа и невъзможност да се работи в рамките на общата управленска визия, се посочва още в позицията на общината.

Реформата, започната от кмета Терзиев, цели ясно разпределение на отговорностите - главният архитект запазва експертната си по закон роля, а стратегическите решения за развитието на града се вземат от избраното политическо ръководство. Тази реформа беше част от предизборната кампания на кмета, беше представена публично и обсъждана с браншови организации още през 2023 г., казват от общината.

С противопоставянето си на реформата арх. Панайотова на практика защитава запазването на модел и практики, които през годините са допринесли за презастрояване, по-ниско качество на градската среда и възможности за непрозрачно влияние в ущърб на обществения интерес. В началото на мандата си арх. Панайотова заяви, че има готовност да подаде оставка, когато й бъде поискана. Столичната община очаква този ангажимент да бъде изпълнен, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на София.