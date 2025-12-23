ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК не събра кворум за отстраняването на Благомир ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21966052 www.24chasa.bg

Над 25 хил. обувки, дрехи и парфюми менте иззеха на ГКПП Капитан Андреево

1620
Над 25 хиляди стоки със съмнение, че са имитации на популярни марки, са иззети на граничния пункт „Капитан Андреево". СНИМКА: Агенция "Митници"

Стоки със съмнение, че са имитации на популярни световни марки, са разкрити при опит да бъдат пренесени незаконно през границата на България на пункта Капитан Андреево, съобщиха от Агенция "Митници".

Артикулите-текстилни изделия, спортни обувки и парфюми, над 25 хил. на брой, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната ни от Турция.

При първите два случая, на 14-и и 15 декември, при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, в личния багаж на двама пътници са открити стоки с лого на търговски марки. Преброени са 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В другата ситуация, която е от 19 декември, сред групажна стока от Турция за Германия са извадени недекларирани 23 560 чифта чорапи и 830 якета, отново с обозначения на световноизвестни марки.

От митническия пресцентър допълниха, че стоките са задържани в изпълнение на Европейския регламент за защита на интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, които трябва да решат дали да бъдат унищожени.

От началото на годината до момента митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали близо 750 хил. търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост. Последният подобен случай на граничния пункт е от началото на октомври т.г. Тогава на граничния пункт Капитан Андреево, при съвместна проверка на митнически и гранични служители, бяха разкрити 20 360 стоки с логото на защитени марки.

Над 25 хиляди стоки със съмнение, че са имитации на популярни марки, са иззети на граничния пункт „Капитан Андреево". СНИМКА: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта