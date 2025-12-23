76-годишен шофьор се преобърна в канавка край Лом, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 декември около 17:30 ч. Мъжът е пътувал от село Замфир към Лом с личния си автомобил "Опел Астра".
В радиуса на десен завой, водачът не се съобразил с пътните условия и релефа на пътя, изгубил контрол над колата, излязъл в ляво от платното за движение и се преобърнал в крайпътна канавка.
64-годишен пътник в колата е със счупен шиен прешлен след инцидента. Наложило се е пожарникари да извадят двамата мъже от катастрофиралия автомобил.
Шофьорът е с отрицателна проба за алкохол.
Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Лом, без опасност за живота.