ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК не събра кворум за отстраняването на Благомир ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21966089 www.24chasa.bg

76-годишен шофьор се преобърна в канавка край Лом

Камелия Александрова

[email protected]

1264
76-годишен водач губи управлението на автомобила и се преобръща в крайпътна канавка в Л

76-годишен шофьор се преобърна в канавка край Лом, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал на 22 декември около 17:30 ч. Мъжът е пътувал от село Замфир към Лом с личния си автомобил "Опел Астра". 

В радиуса на десен завой, водачът не се съобразил с пътните условия и релефа на пътя, изгубил контрол над колата, излязъл в ляво от платното за движение и се преобърнал в крайпътна канавка.

64-годишен пътник в колата е със счупен шиен прешлен след инцидента. Наложило се е пожарникари да извадят двамата мъже от катастрофиралия автомобил. 

Шофьорът е с отрицателна проба за алкохол. 

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ Лом, без опасност за живота. 

76-годишен водач губи управлението на автомобила и се преобръща в крайпътна канавка в Л

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта