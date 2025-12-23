2-годишно и още трима са ранени при удар на кола в дърво в района на Добрич

Жена е с опасност за живота след тежко пътнотранспортно произшествие, станало в района на село Жегларци, област Добрич, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич. Инцидентът е станал в понеделник следобед.

По първоначални данни лек автомобил „Тойота", управляван от 30-годишна жена, е загубил контрол, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. При инцидента водачката е получила тежки травми и фрактури, и е настанена в болница с опасност за живота.

При катастрофата са пострадали още трима - 52-годишна жена, пътувала на задната седалка, е с множество фрактури и травми, също с опасност за живота, 18-годишен младеж, возил се на предната седалка, е с фрактура на долен крайник, без опасност за живота, а двегодишно дете, пътувало на дясна седалка, е с хематоми по главата, без опасност за живота.

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са загинали два души, а 25 са ранени. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19, съобщиха от МВР.