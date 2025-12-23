ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК не събра кворум за отстраняването на Благомир ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21966214 www.24chasa.bg

Хванаха перничанин да краде кабели от трафопост

972
Белезници СНИМКА: Pixabay

. Перничанин е задържан в момент на извършване на кражба, съобщиха от ОДМВР - Перник. В понеделник около 13:00 ч. на тел. 112 е подаден сигнал за мъж, който извършва кражба на електрически кабели от трафопост, намиращ се в близост до бившата „Централна ремонтна база" в гр. Перник. Охранители на обекта са задържали извършителя до пристигането на полицейските служители.

На място е установено, че това е 48-годишен жител на областния град. Същият е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. По случая е образувано бързо производство, като работата по него продължава под надзора на прокуратурата.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта