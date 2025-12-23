Правителството дава още 25 млн. лв. за топъл обяд до края на септември

На предпразничното си заседание преди Коледа правителството в оставка реши да даде още 25 млн. лева за топъл обяд за нуждаещи се, с което са осигурени необходимите средства по програмата до края на септември 2026 г. От нея се възползват 67 хил. души.

Досега топлият обяд се раздаваше по европейска програма, която приключи през септември. След това Министерският съвет намери пари, така че да я продължи до 31 януари 2026 г. Сега държавата преразпределя европейски средства, за да осигури обяд до края на септември.

"Независимо кое правителство ще бъде, хората ще знаят, че средствата за една от най-уязвимите прослойки в обществото са осигурени, защото това не е екстра, а има хора, които имат нужда от този топъл обяд", посочи социалният министър Борислав Гуцанов.

226 общини предлагат тази услуга. Парите ще бъдат преведени директно на тях.