Разкриха авточасти на близо 200 издирвани коли в две автоморги (Видео, снимки)

Директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков благодари за отлично свършената работа и добрата координация с прокуратурата

При специализирана полицейска операция служители на секторите "Престъпления, свързани с МПС" в ГДНП и „Противодействие на криминалната престъпност" в ОДМВР-София и ОДМВР-Видин предприели проверка в две автоморги на територията на с. Григорево, общ. Елин Пелин и в с. Кутово, общ. Видин, за които имало данни, че съхраняват авточасти - предмет на престъпление, съобщиха от МВР.

В условията на неотложност криминалистите извършили претърсване в обектите, посочи пред журналисти директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Разкриха авточасти на близо 200 издирвани коли в две автоморги СНИМКА: МВР

В Елин Пелинското село Григорево са открити и иззети 276 различни по вид автомобилни части, като купета, двигатели, скоростни кутии, макферсони, радиатори, волани, мултимедии и хибридни батерии, предимно от марките „Хюндай", „Киа" и „Тойота". По време на операцията са установени 202 различни части от автомобили обявени за издирване от Република Италия и 74 авточасти със заличени идентификационни номера. Част от тях в обособено замаскирано помещение под земята, където са открити и високотехнологични инструменти за разглобяване на автомобили, поясни Владислав Мишев, началник отдел 02 „Криминална полиция", ГДНП. По случая е образувано досъдебно производство за вещно укривателство - престъпление по чл. 215, ал.2 от НК. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Елин Пелин. Задържан с полицейска заповед до 24 часа е бил 56-годишен мъж. Впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е била удължена до 72 часа, а към момента той е с мярка за неотклонение „домашен арест". Разкриха авточасти на близо 200 издирвани коли в две автоморги СНИМКА: МВР

В автоморгата във видинското село Кутово са открити и иззети 28 двигатели с идентификационни номера за МПС с различна марка и модел, две скоростни кутии и воден радиатор, отбеляза началник сектор „Престъпления свързани с МПС" в ГДНП Свилен Трифонов. Изяснено било, че двигателите са от моторни превозни средства, обявени за издирване в държави – членки на ЕС, предимно от Италия. По случая в ОДМВР-Видин е образувано досъдебно производство за вещно укривателство - престъпление по чл. 215, ал.1 от НК. Разкриха авточасти на близо 200 издирвани коли в две автоморги СНИМКА: МВР