Даниел Митов: Създаваме звено за борба с прането на пари, за да излезем от сивия списък

Създава се специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Тя е резултат от дългомесечни усилия на много институции, като една от целите й е да бъдем извадени от сивия списък за пране на пари.

Това обяви вътрешният министър Даниел Митов след заседание на Министерския съвет.

Звеното ще е част от Главна дирекция "Национална полиция" и ще се ръководи от нейния зам.-директор Явор Серафимов.

"Заедно с НАП, Агенция "Митници", ДАНС, прокуратура ще се фокусират в тази група целият анализ и постъпващите сигнали за изпиране на пари и така ще се предприемат по-бързи и координирани действия", обясни Митов.

За създаването на оперативната група сме провели и консултации с ЕС, САЩ и Великобритания.

Подобен тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.