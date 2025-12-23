ОИК не събра кворум за отстраняването на Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна не събра кворум и няма да проведе планираното за вторник заседание, на което се предполагаше, че трябва да реши дали да бъде отстранен кмета Благомир Коцев, съобщи Mediapool.

В края на ноември ОИК отложи решението и реши да изиска от общината още документи, които да внесат повече яснота за фактите и обстоятелствата около казуса.

Преди заседанието днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова представителите на партията в ОИК да не участват в опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна.

Няколко часа по-късно той отново се включи по темата.

"Комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува", каза лидерът на ГЕРБ.



Повод за неговия коментар са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев.

"Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува", заяви във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.