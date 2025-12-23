ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински деца поздравиха кмета на Пловдив Костадин Димитров за Коледа (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1904
Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров за Коледа Снимка: общината

Подариха му ръчно изработени коледни джуджета

Деца от Украйна, чиито семейства са намерили убежище от войната в Пловдив, поздравиха кмета на града Костадин Димитров по повод Рождество Христово, съобщават от общината.

Заедно с тях бяха почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев и ръководителят на фондация "Подкрепа и възстановяване за Украйна" и управител на временния бежански център "Втори дом" Наталия Еллис, които връчиха на кмета Костадин Димитров благодарствена грамота.

"Благодарим! Без Вашата подкрепа, без сътрудничеството с различните институции няма как да имаме така добре работещ център. Във "Втори дом" хората намират опора, за да си стъпят на краката, учат български език, намират работа. Вече имаме и над 900 деца в детски градини и училища в Пловдив. Благодарим!", заяви Наталия Еллис.

Градоначалникът подчерта, че Пловдив винаги е бил град, в който различни общности и религии живеят заедно. "Център "Втори дом" е отличен пример в това отношение, а също и как трябва да си взаимодействаме и помагаме", допълни Димитров.

Децата подариха на кмета ръчно изработени коледни джуджета и керамика със сърце. Малките коледари също получиха подаръци и лакомства от градоначалника.

