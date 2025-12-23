Пловдивският съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник в ОПГ за контрабандни цигари

Според магистратите няма опасност да се укрие и не е нужно да стои зад решетките

Апелативният съд в Пловдив измени в "домашен арест" с гривна за електронно наблюдение взетата от окръжните магистрати в Хасково мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на мъж, издирван международно от френските власти за участие в организирана престъпна група за производство и контрабанда на тютюневи изделия. Спрямо него е издадена Европейска заповед за арест, а за престъплението, за което е дирен, се предвижда наказание до 10 г. лишаване от свобода, съобщиха от съда.

Мъжът е задържан на ГКПП "Капитан Андреево", докато излизал от България към Турция. Апелативният съд сподели преценката на първоинстанционния, че издадената заповед за арест, във връзка с която е поискано и постановено задържането под стража, отговаря на изискванията на закона. Същевременно обаче според магистратите в случая не са налице останалите предпоставки за най-тежката мярка за неотклонение.

Хасковският окръжен съд е мотивирал опасността от укриване на исканото лице, основавайки се единствено на тежестта на разследваните престъпления. Той не отчел, че мъжът има чисто съдебно минало, установен регистриран постоянен адрес. Същият е с установен социален и професионален статус и трайни връзки с България. Има задължение за издръжка към три деца. Наред с това по делото няма данни той да се укривал или Франция да е предприемала неуспешни опити за установяване на директен контакт с исканото лице или за търсенето му преди да го обяви за международно издирване. Затова пловдивските магистрати са на мнение, че домашен арест с електронна гривна за наблюдение може в достатъчна степен да обезпечи лицето за целите на съдебно производство.

Определението на Апелативният съд е окончателно.