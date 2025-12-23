ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Семейство дари 14 инхалатора на детското отделение в МБАЛ - Смолян

Валентин Хаджиев

Инхалаторите ще подобрят работата на лекарите в детското отделение на МБАЛ-Смолян.

Семейство от Смолян направи ценно дарение от 14 модерни инхалатора за нуждите на на Детско отделение в МБАЛ "Братан Шукеров". Дарителите са пожелали жестът им да остане анонимен.

"Апаратурата значително ще подобри възможностите за лечение и грижа за най-малките пациенти. Доказано е, че инхалаторната терапия е съвременен и ефективен метод при лечението на голяма част от инфекциите на горните дихателни пътища при децата, а новите апарати ще подпомогнат още по-качественото медицинско обслужване", каза д-р Даниела Дариткова, която освен, че е общопрактикуващ лекар, работи и отделението.

В навечерието на Коледа ученици от ОУ „Д-р Асен Златаров" поднесоха подаръци за малките пациенти, а децата от Детска градина „Дъга" – село Смилян, група „Мечо Пух", дариха коледна украса и изненадаха децата с празнични подаръци. Първокласници от село Герман изпратиха три кашона с играчки за учебната стая, както и ръчно изработена книга с техни рисунки и сърдечни пожелания.

