Кръгово с осветление е изградено при пресичането на 2 третокласни пътя в Сунгурларе

СНИМКА: АПИ

Кръгово кръстовище с осветление е изградено при пресичането на път III-705 Бероново - Мъдрино и път III-7306 Лозарево - Черница - Чубра в началото на гр. Сунгурларе. Проектът е реализиран от община Сунгурларе по „Инвестиционна програма за общински проекти" на МРРБ и е доказателство за доброто институционално сътрудничество между Агенция „Пътна инфраструктура", чрез регионалното й звено Областно пътно управление – Бургас, и Община Сунгурларе, съобщиха от АПИ. 

Отсечката е в урбанизираната територия на града и е определена като участък с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, включително в тъмната част на денонощието. С реализацията на проекта се подобрява организацията на движението и се повишава пътната безопасност.

За успешното изпълнение на проекта АПИ съгласува в кратки срокове цялата изискуема документация, като тя е координирана и с ОД на МВР – Бургас, а Община Сунгурларе осигури цялостната подготовка, финансирането и изпълнението на обекта. Проектът е пример за ефективно партньорство между държавната и местната власт, което дава резултати в кратък срок.

СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ

