Бившият кмет на Калофер иска 1 млн. лева за пропуснати ползи от спрения строеж на хотела му

Който е недоволен, има си начин да го изрази, но на махленско ниво не слизам, отсече градоначалникът на Карлово

В нова фаза навлиза тази година конфликтът между бившия кмет на Калофер Румен Стоянов и градоначалника на Карлово Емил Кабаиванов. По всичко личи, че съдебната битка между тях ще продължи с пълна сила.

Ексуправникът, ръководил няколко мандата града на Ботев, спечели през ноември м. г. дело във Върховния административен съд срещу община Карлово за спряното строителство на хотела му, който се извисява на 3 етажа в центъра на Калофер. Той е почти завършен до покрив, поставена е дограма и разполага с 28 стаи и ресторант със 150 места. Но не може да бъде пуснат в експлоатация, тъй като не е достроен.

Кабаиванов спря строителството с аргумента, че не е спазен първоначално одобреният проект. Не е тайна, че между него и Стоянов тлее конфликт открай време.

Стоянов първоначално оспори акта на Кабаиванов в Пловдивския административен съд и той се произнесе в негова полза. Община Карлово обаче обжалва, но ВАС остави в сила решението на първоинстанционния съд. С това даде зелена светлина на бившия калоферски кмет да си довърши хотела.

Но по думите на Стоянов това не се случва, тъй като главният архитект на община Карлово му поставя "прът в колелото". "Трябваше да ми разгледа проекта и да каже дали го отхвърля, или одобрява. Но няма никаква реакция. Затова завеждам дело срещу мълчаливия отказ", обясни пред "24 часа" бившият кмет на Калофер. Той се надява отново да спечели и едва тогава да заведе още един иск - за пропуснати ползи, които изчислява на над 1 милион лева.

"Забавиха ме с цели три години. В същото време всеки месец плащам по 10 000 лева вноска към кредита, който съм теглил за строителството. Заемът е в размер на 700 000 лева. За да го погасявам, отглеждам крави, овце и свине. Иначе няма начин", оплаква се Румен Стоянов.

Според него такова нещо нямало другаде в България, на каквото бил подложен той. "Това е деребейство на местно ниво. Ако не ме бяха спрели, имах работа за 2-3 месеца и щях да пусна хотела да работи", жалва се бившият калоферски кмет.

Потърсен за коментар, Емил Кабаиванов отговори, че изобщо не се занимава с този случай. "Решавам други задачи. Главният архитект си има правомощия и виждания. Който е недоволен, има начин да го изрази. Но на такова махленско ниво изобщо не ми се слиза", отговори кметът на Карлово.