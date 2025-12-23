Вижте какво реши правителството в оставка днес

Променя се списъкът на пощенските станции, в които ще се обменят левове в евро

Правителството одобри промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г. Към него се добавят 9 населени места, за да се гарантира равнопоставен достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута на жителите на селища, в които няма офиси на банки. От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна.

Превалутират се в евро минималният размер на застраховка и разполагаеми средства, които доставчиците на удостоверителни услуги са задължени да поддържат

С оглед на замяната на лева с евро като национална валута, се променя Наредбата за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги.

Превалутират се в евро минималният размер на застраховка и разполагаеми финансови средства, които доставчиците са задължени за подържат.

Одобрени са промени по бюджета на МТС във връзка с увеличаване на капитала на „МБАЛ Варна" ЕООД

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна" ЕООД.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.

Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.

Одобрени са промени по бюджета на МТС за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Транспортен диагностично-консултативен център" ЕООД, град Бургас.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на помещенията в сградата, в която се извършват всички медицински дейности, както и закупуване и монтаж на асансьор.

Това ще позволи на лечебното заведение да изпълнява функцията си за извънболнична помощ и да гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, включително и на хора с намалена подвижност.

Цанко Бачийски е орпеделен за председател на Агенцията за ядрено регулиране

Правителството прие решение за определяне на председател на Агенцията за ядрено регулиране. Кабинетът определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за втори мандат, считано от 23.12. 2025 година.

Одобрен е докладът за изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите

Министерският съвет одобри Административния мониторинговия доклад за изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите през 2024 г.

Административният мониторингов доклад е изготвен въз основа на постъпилите данни за изпълнените мерки, дейности и политики от отговорните институции и чрез него се представя цялостна информация за прилагането на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие.

През 2024 г. са реализирани редица мерки, които подпомагат достъпа до образование, здравеопазване, заетост и културен живот, както и подобряването на условията за живот на уязвимите групи, продължава тенденцията за укрепване на интегрирания подход при изпълнение на Политиките за социално включване.

В отчетната година са реализирани редица мерки, които подпомагат достъпа до образование, здравеопазване, заетост и културен живот, както и подобряването на условията за живот на уязвимите групи, продължава тенденцията за укрепване на интегрирания подход при изпълнение на Политиките за социално включване.

В областта на образованието се отчита разширен обхват на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и прилагане на приобщаващи практики за деца, за които българският език не е майчин. Подкрепата за ученици в риск от отпадане продължава, като към ноември 2024 г. в училища и детски градини работят 1308 образователни медиатори, чийто брой устойчиво нараства.

В здравеопазването продължава прилагането на мерки за достъп до здравни услуги за уязвими групи. Броят на здравните медиатори достига 332, от които 173 са включени в работата на общински и държавни болници. Разработен е модел за патронажна грижа за бременни жени и майки с малки деца. Прецизира се и се разширява обхватът на профилактичните прегледи и изследвания, мобилните здравни услуги в населени места и квартали, в които живеят здравно неосигурени български граждани от ромски произход.

В заетостта се наблюдава ръст на включените в субсидирана заетост лица. Преходите към реална работа се увеличават от 4,5% през 2023 г. на 5,1% през 2024 г., а над 17 000 роми са започнали работа на първичния пазар или по програми за заетост.

Разширява се моделът на центрове за съвместни услуги по заетост и социално подпомагане, което води до по-висока активност и по-ниска продължителна безработица.

В жилищната политика по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. продължава изпълнението на инфраструктурни мерки за социално включване, като в процеса участват и представители на местните общности.

В областта на върховенството на закона и недискриминацията въвеждането на института на служебния адрес улеснява достъпа до лични документи, социални жилища и административни услуги за хора без постоянен адрес.

Реализираните проекти „Единство в различието" и „Обединени в многообразието" от Министерството на културата и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" насърчават междуетническия диалог и достъпа до културен живот.

През 2024 г. показват устойчив напредък по прилагането на интеграционните политики, насочени към изграждането на по-сплотено и равноправно общество.

Нов Класификатор на длъжностите в администрацията и номенклатура на кодовете за всяка заемана длъжност одобри правителството

Въвеждането на електронния трудов запис - като приоритет на политиката за дигитализация в държавната администрация - наложи актуализиране и прецизиране на Класификатора на длъжностите в държавната администрацията и кодификация на всяка заемана длъжност. Със свое Постановление Министерският съвет днес прие нов Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА), номенклатура от кодове за длъжностите в него и в Класификатора на дипломатическите длъжности, и промени в Наредбата за прилагане на Класификатора, с оглед синхронизиране на нормативната уредба и въвеждането на еврото.

От 1 юни 2026 г. изцяло ще отпаднат хартиените служебни книжки на държавните служители, а всички данни за служебното правоотношение ще се вписват и съхраняват в регистъра на заетостта, разработен и поддържан от Националната агенция за приходите.

Изискването за кодификацията на длъжностите едновременно наложи и даде възможност за цялостна оптимизация на подредбата, позиционирането, категоризирането и броя на длъжностите, чрез приемане на нов Класификатор. Одобреният от правителството нов КДА има по-ясна структура, уеднаквен и прецизиран подход за последователно подреждане на длъжностите по функционални характеристики и съобразно тежестта на изискванията, отговорностите и мястото на администрациите в йерархията на изпълнителната власт. Длъжностите са намалени със 156 броя спрямо действащия класификатор.

Новият нормативен акт е синхронизиран със специалните закони и с актуалните потребности на администрациите за обезпечаване на дейности в обществен интерес, чрез въвеждане на нови длъжности в специфични области (ядрена безопасност и радиационна защита, здравеопазване и социални дейности). За прилагането на новия КДА не са необходими допълнителни бюджетни средства.

Правителството променя размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 426 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения.

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. основният лихвен процент на Българската народна банка се заменя с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка.

Запазва се прилаганият към настоящия момент подход за определяне на лихвения процент два пъти годишно (в сила от 1 януари, съответно от 1 юли).

Също така с постановлението се намалява размерът на втория компонент при определянето на законната лихва от 10 процентни пункта на 8 процентни пункта.

Одобрена е позицията на страната ни по дело Т-586/25 на Общия съд на Европейския съюз

Със свое решение правителството одобри позицията на Република България по дело Т-586/25 на Общия съд на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване. С решението се дава и съгласие за встъпване в производството.

Запитването е отправено от Административен съд Варна, във връзка с висящо пред него касационно дело с административнонаказателен характер. Първоинстанционният съд е потвърдил законосъобразността на издаденото от директора на ТД Митница Варна наказателно постановление, свързано с недеклариране пред митническите органи по установения ред на пренасяни тютюневи изделия.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредби на правото на Европейския съюз, свързани с пропорционалност и съразмерност на наложената санкция за извършено митническо нарушение и налагането на мярка отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, независимо от начина на тяхното придобиване, обстоятелството дали същите са предназначени за търговска цел, заплащането на дължимия за тях акциз и субективното отношение на лицето.

С преюдициалното запитване се иска и тълкуване на понятието „стоки с нетърговски характер", с цел да се установи дали следва да се съобразява и търговският статус на държателя на акцизните стоки, основанието, на което ги държи; мястото, където се намират стоките и вида на използвания превоз; както и всеки друг документ, който указва съществуването на конкретен получател на държавата, за която се изнасят стоките.

Страните по делото пред Административен съд - Варна са частноправен и публичноправен субект, което обосновава пряк публичноправен интерес от изготвянето на позиция.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

НАП ще извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата

Със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата.

Решението се взема по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. То обхваща 20 случая с влезли в сила съдебни актове и издадени изпълнителни листове за имущество, представляващо имоти - земя и сгради, леки и товарни автомобили, дружествени дялове и акции.

Отменят се решения на Министерския съвет

Със свое решение правителството отмени няколко решения - Решение № 783 на Министерския съвет от 13 ноември 2025 г. за одобряване на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2026 - 2028 г., Решение № 864 на Министерския съвет от 9 декември 2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 г. и Решение № 865 на Министерския съвет от 9 декември 2025 г. за утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио за 2026 г.

Отмяната им се налага заради сложната политическа обстановка и невъзможността Народното събрание да приеме бюджетните закони за 2026 г. до края на настоящата година, както и предвид приемането на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. от Народното събрание.

До приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините, БНТ, БНР и централния бюджет ще се уреждат при спазването на разпоредбите на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Правителството прие решение за назначаване на г-жа Велислава Панова за генерален консул на България в гр. Торонто, Канада

Министерският съвет прие решение за назначаване на г-жа Велислава Василева Панова на длъжността генерален консул на Република България в град Торонто, Канада, с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Квебек, Нова Скоша, Ню Брунзуик, Манитоба, Британска Колумбия, Остров Принц Едуард, Съскачеуан, Албърта и Нюфаундленд и Лабрадор, и трите територии - Юкон, Северозападни територии и Нунавут.

Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на Република България. Разширяването и задълбочаването на двустранните отношения с Канада устойчиво се нарежда сред приоритетите на българската външна политика. Полагат се последователни усилия за по-нататъшно задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество с Канада в приоритетни за страната ни области като търговия и инвестиции, енергетика, иновации, сигурност и отбрана, климатични промени, образование, наука и технологии, култура.

Генералното консулство на Република България в гр. Торонто играе важна роля за възходящото развитие на отношенията с Канада, като работи целенасочено с отделните канадски провинции за засилване на сътрудничество, разширяване на връзките с представителите и структурите на българската общност в консулския окръг, предоставяне на професионално консулско обслужване и оказване на съдействие на български граждани.

Консулският окръг на ГК-Торонто обхваща многобройна българска общност, работата с която е сред основните приоритети в дейността на мисията и спомага за съхраняването и популяризирането на българската култура и традиции в Канада. Постигнатите през последните години резултати по тези направления представляват отлична основа, която мисията, следва да продължи да надгражда под ръководството на генералния консул Велислава Панова.

Правителството одобри финансова подкрепа по Плана за действие на Съвета на Европа за Украйна 2023-2026 г.

Министерският съвет прие Решение, с което одобри предоставянето на финансова подкрепа за изпълнението на Плана за действие на Съвета на Европа за Украйна „Устойчивост, възстановяване и реконструкция" 2023-2026 г.

Планът включва мерки, насочени към подпомагане на възстановяването на Украйна чрез засилване на върховенството на правото, доброто демократично управление и защитата на основните права на гражданите, включително на лицата, принадлежащи към национални малцинства. Финансовият принос на България в размер на 16 304,40 евро ще бъде осигурен от националния дял на кредитния баланс към основния бюджет на Съвета на Европа за 2024 г.

Ангажиментът на страната за участие във финансирането и прилагането на Плана произтича от политическата декларация, приета от държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на Съвета на Европа по време на Срещата на върха в Рейкявик през май 2023 г.

С това решение България потвърждава последователната си подкрепа за усилията на Съвета на Европа в посока възстановяване и укрепяване на демократичните институции в Украйна, както и за утвърждаването на принципа на правовата държава и защитата на правата на човека в Европа.

Одобрен е проект на споразумение с Азербайджан за изграждане и реконструкция на обществен парк в град Велико Търново

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобрява проект на Споразумение между правителството на Република България и община Велико Търново, от една страна, и правителството на Република Азербайджан, от друга страна, относно сътрудничеството за изграждане и реконструкция на парк „Шуша" в град Велико Търново, Република България.

Документът развива стратегическо партьорство между двете страни в областта на културата и контактите между хората и надгражда сътрудничеството между общинските и местни власти на градовете Велико Търново и Шуша, в качеството им на стари културни столици на България и Азербайджан. Изграждането на парка е и логично продължение на установеното сътрудничество между двата града, започнало с реализирания през 2015 г. проект за възстановяване и реставрация на историческия комплекс „Трапезица" и разширено с Меморандума за сътрудничество между градовете Велико Търново и Шуша.

Реализирането на проекта значително ще подобри и облагороди градската среда за гражданите на град Велико Търново и ще направи по-привлекателен и атрактивен града за неговите чуждестранни гости и туристи.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в изпълнение на Заповед на директора на Дипломатическия институт към министъра на външните работи № РД-05-16 от 14.07.2025 г. за прекратяване на служебно правоотношение на държавен служител, считано от 13.07.2025 г. Заповедта е издадена на основание чл.103, ал.1, т.8, във връзка с чл.61 от Закона за държавния служител и във връзка с препис-извлечение от Акт за смърт № 0375 от 13.07.2025 г., издаден на 13.07.2025 г. за починал държавен служител, главен експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. На основание чл. 61 и чл.104, ал.4 от Закона за държавния служител, Дипломатическият институт към министъра на външните работи изплати на наследника/ците на държавния служител обезщетение в размер на 75 902 лева. Сумата, съгласно нормативната уредба е обложена с ДОД, съгласно ЗДДФЛ. Копие от заповедта е връчена на наследника/ците на държавния служител и на началника на отдел „Финансово-административни дейности" на Дипломатическия институт към министъра на външните работи за сведение и изпълнение. Издадената от директора на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Заповед № РД-05-16/14.07. 2025 г., не е оспорвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред Административен съд - София град, в 14-дневен срок от съобщаването й.

В съответствие с чл. 104, ал. 4 от Закона за държавния служител администрацията пое обичайните разноски по погребението на държавния служител.

В рамките на бюджета за 2025 г. бяха поети и изпълнени дейности, предвидени да бъдат финансирани с проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2025 г., за провеждане на събития в рамките на поетото от Република България в периода 1 юли - 31 декември 2025 г. председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Дипломатическият институт към министъра на външните работи изпълни своите ангажименти по утвърдената програма за ротационното председателство на страната ни на Организацията.

Под егидата на Европейския колеж за сигурност и отбрана (ЕКСО), Дипломатическият институт към министъра на външните работи проведе „Ориентационен курс по Обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз" в два модула, през м. октомври и през м. ноември, т.г. Дипломатическият институт, като част от институциите на държавите-членки на ЕС, които членуват в мрежата на Европейския колеж за сигурност и отбрана към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), изпълни своя ангажимент, част от приетата годишна програма на Колежа.

Вътрешнокомпенсираните промени имат за цел да осигурят допълнителни средства по „Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика", бюджетни програми „Публична дипломация" за компенсиране на бюджетни средства по показател „Персонал", със 75 902 лева и по показател „Издръжка и други текущи разходи" с 50 000 лева, които не са предвидени в бюджета за 2025 г.

Необходимите средства за изпълнението на проекта на Постановление се осигуряват за сметка на намаляване на средствата на „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР", в размер на 75 902 лева, по показател „Персонал", и по показател „Издръжка и други текущи разходи" с 50 000 лева, които не са предвидени в бюджета за 2025 г., като се увеличат разходите по „Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика", бюджетна програма „Публична дипломация" със 75 902 лева, по показател „Персонал" и с 50 000 лева, по показател „Издръжка и други текущи разходи".

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

Чрез създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари се цели да се обединят ресурси и информация от компетентните правоприлагащи структури на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност", Национална агенция за приходите и Агенция „Митници" за противодействие на изпирането на пари, като по този начин се постигне всеобхватен анализ и координация в действията на различните структури, да се повиши качеството на разузнавателния анализ, да се съкрати времето за събиране и обработване на информация по сигналите касаещи изпиране на пари.

Променяте се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на МО

Министерският съвет прие постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на отбраната.

Извършени са промени на утвърдения е чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. показател по бюджета на Министерството на отбраната максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г., със сумата 497 387 000 лв., в съответствие със сключените договори.

Приетият нормативен акт не води до въздействие върху държавния бюджет и до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г.

Висшият съдебен съвет ще купи имот за нуждите на структури на прокуратурата в гр. Перник

Министерският съвет взе решение да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор в полза на държавата за покупка на имот за административни нужди на окръжната и районна прокуратури в гр. Перник. Той се намира на ул. „Отец Паисий" № 41А и представлява двуетажна сграда със застроена площ 426 кв. м. Сградата, бивше общежитие, е в добро експлоатационно състояние.

Одобрени са промени в списъка на общинските пътища в Априлци и Ардино

По решение на Министерския се променя списъкът на общинските пътища. В него се включват две нови пътни трасета в общините Априлци и Ардино.

В списъка се включва път LOV3014 /Ш-607, Априлци, кв. „Острец"/ - м. „Христова стружна". Той осигурява основен достъп до хижа „Тъжа", която е един от ключовите изходни пунктове за преходи във високата част на Стара планина. Ще осигурява достъп и до бъдещ туристически лифт до връх Марагидик,. Така общата дължина на пътищата в община Априлци се увеличава с 3,161 км и става 34,111 км.

В община Ардино промяната се отнася за път KRZ1015/III-865 Ардино - п.к. HI- 5082/ — туристически комплекс „Бели брези" - KRZ3020. Той осъществява пряка връзка на кметствата в села Млечино, Искра, Горно Прахово, Долно Прахово, Богатино и Левци с републикански път Ш-865 и общинския център гр. Ардино. Пътното трасе осигурява единствен транспортен достъп до туристически комплекс „Бели брези". Общата дължина на пътищата в община Ардино се увеличава със 7,050 км и става 139,177 км. За постигане на коректност и точност на наименованията на трасетата от общинската пътна мрежа се изменя наименованието на пътно трасе KRZ3020 / KRZ1008, п.к. Брезен - Долно Прахово / Млечино - Искра, без да се промяна дължината му.

С включването на новите пътни трасета в списъка на общинските пътища двете общини ще имат възможност да потърсят варианти за осигуряване на средства за възстановяване на техникоексплоатационното състояние на пътните отсечки.

Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура" ще добива варовици от находище „Карлуково"

Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура" ще добива строителни материали - варовици, от находище „Карлуково". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Карлуково" е разположено в община Луковит, област Ловеч. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за добива.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в тримесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Правителството отпусна допълнителни средства на Министерството на енергетиката за проекти по Модернизационния фонд

Министерският съвет одобри с постановление допълнителни разходи до 25 млн. лв. по бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ) за 2025 г. Средствата са предназначени за изплащане на фактически извършени разходи за дейности, финансирани със средства от Модернизационния фонд и в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на енергетиката.

С одобрението на администратора на помощта - Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия - МЕ сключи четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Модернизационния фонд - с "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, „Електроразпределение Север" АД, „Електроразпределение Юг" ЕАД и „Електроенергиен системен оператор" ЕАД. Проектите целят устойчиво развитие, модернизация, дигитализация на техните мрежи и инфраструктура. Изпълнението на дейностите по договорите ще допринесе за адаптиране на инфраструктурата към изменението на климата чрез намаляване на негативните последици от въздействието на природните явления и рисковете за нея.

Допълнителната сума до 25 млн. лв. по бюджета на МЕ ще бъде осигурена за сметка на предвидените в Централния бюджет средства за изпълнение на проекти по Модернизационния фонд по реда на чл. 109, ал. 3, от Закона за публичните финанси.

„ЗЕЛЕНИ РОПОДИ" ЕООД е новият концесионер на находище „Казармата"

Дружеството „Зелени Родопи" ЕООД е новият концесионер на находище „Казармата", област Хасково, от което се добиват гнайсошисти. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер.

Концесията за находище „Казармата" е предоставена през юни 2006 г. за срок от 25 години на „Марин Батуров" ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Крушевец", област Бургас

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Крушевец", разположено на територията на област Бургас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - „Пътни строежи 2001" АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Крушевец" е сключен през 2007 г. с „Пътни строежи 2001" АД за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали - андезити.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Кабинетът одобри допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 година

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 г. в размер на до 14 500 000 лева.

Трансферът ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г., като Висшият съдебен съвет и министърът на финансите следва да извършат налагащите се промени съответно по бюджета на съдебната власт и по централния бюджет за 2025 г.

Уреждат се такси за предоставяне на услуги от регистъра по несъстоятелност на физическите лица

Правителството определи таксите, които ще се събират за административни услуги от регистъра по несъстоятелност по отношение на производствата по несъстоятелност на физически лица. Публичността на някои от актовете е заложена в Закона за несъстоятелност на физическите лица, известен и като закон за личния фалит.

В регистъра по несъстоятелност се вписват и актове по производствата спрямо предприемачи, което бе предвидено с изменения и допълнения на Търговския закон.

Последващи промени, приети на 8 октомври тази година, заложиха, че регистърът по несъстоятелност ще се води и поддържа от Агенцията по вписванията. Първоначално той бе към Министерството на правосъдието.

Затова днес със свое постановление Министерският съвет допълни Тарифата за държавни такси, събирани от Агенцията по вписванията. Предвидени са идентични такси за административните услуги, предоставяни от регистъра по несъстоятелност, както по отношение на производствата спрямо предприемачи, така и за тези спрямо физически лица. Те са следните: За вписване и обявяване на актове - 26 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път - 20 лв.; За издаване на удостоверение - 17 лв., а когато заявлението е подадено и удостоверението е получено по електронен път - 11 лв.; За извършване на писмена справка за вписани обстоятелства - 17 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път - 13 лв.; За издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него - 18 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път -14 лв.

В резултат от приемането на промените се очаква да бъде създадена възможност за пълноценно използване на услугите от регистъра по несъстоятелност по чл. 760е от Търговския закон в производството по несъстоятелност на всички физически лица.

Нормативно е предвидено поетапно прехвърляне на данните и създаване на нови функционалности в регистъра по несъстоятелност.

Заплащането за нощен труд ще се преизчисли в евро от 1 януари 2026 г.

Заплащането за нощен труд ще се преизчисли в евро от 1 януари 2026 г. Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха одобрени от правителството. Измененията са свързани със синхронизирането на нормативния акт със Закона за въвеждането на еврото в Република България и въвеждането на единната европейска валута в страната ни.

В сегашните разпоредби на Наредбата е регламентирано, че заплащането за всеки отработен нощен час или част от него между 22:00 часа и 6:00 часа е в размер не по- малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от един лев.

В евро ще бъде преизчислено и заплащането за образователна и научна степен „доктор" или за научна степен „доктор на науките". Ще се превалутира и заплащането за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя, но е извън територията на предприятието.

Над 67 000 хора от уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд през 2026 г.

Над 67 000 възрастни с ниски доходи, хора с увреждания, бездомни и други представители на най-нуждаещите се от подкрепа групи в обществото ще продължат да получават топъл обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане" (2021 – 2027) през 2026 г. Удължаването стана възможно, след като правителството даде съгласие Управляващият орган на Програмата да сключва договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на до 5,59 на сто над определения ѝ бюджет.

По този начин ще се осигурят допълнително 26 444 444 лв. С тези средства 226 общини, които предлагат топъл обяд, ще могат да продължат да подкрепят хората от уязвимите групи до 30 септември 2026 г. Настоящите им договори изтичат на 31 януари 2026 г. Допълнителният ресурс ще бъде осигурен от Програма „Образование" (2021 - 2027).

Екипът на Министерството на труда и социалната политика и Управляващият орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане" (2021 – 2027) ще продължат да търсят възможности за допълнителен финансов ресурс, с който предоставянето на топъл обяд да бъде гарантирано и през 2027 година.

Правителството одобри второ изменение на Програма „Храни и основно материално подпомагане"

Правителството даде съгласие за второ изменение на Програма „Храни и основно материално подпомагане" 2021 - 2027 в частта увеличение на бюджета й. С това Управляващият орган се упълномощава да предложи промяната на Програмата за одобрение пред Европейската комисия.

Изменението е в съответствие с решение на Министерския съвет от 2025 г. за пренасочване на средства от Програма „Образование" 2021 - 2027 за дейности и мерки за подкрепа на най-нуждаещите се лица.

С тези средства стана възможно удължаването на дейностите по предоставяне на топъл обяд на повече от 67 хил. нуждаещи се лица от 226 общини до 30.09.2026 г.

Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро, когато служителят остава да нощува на мястото, в което е командирован. При еднодневни служебни пътувания служителят ще получава 11 евро. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени от правителството. Сегашната стойност на дневните пари е 40 лв. за командировки с преспиване и 20 лв. за еднодневните.

Чрез измененията нейният текст се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България. Със същата цел бяха одобрени промени и в други нормативни актове.

С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира, че от 1 януари 2026 г. осигурителите и самоосигуряващите се лица ще трябва да декларират в евро осигурителните доходи, въз основа на които Националният осигурителен институт изчислява паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

Одобрени бяха и промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Те предвиждат осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели да се изчисляват върху заплатата в евро, а не както досега в левове. Ако работникът получава трудовото си възнаграждение в друга валута, осигуровките ще се изчислят в евро по референтния валутен курс на еврото към съответната чуждестранна валута, публикуван от Българската народна банка на нейната интернет страница към датата на тяхното начисляване или плащане.

С промените в Наредбата за осигурителните каси се регламентира, че при подаване на придружителни писма до териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, в които се предоставя информация за преведени суми по банков път, те ще се посочват в евро.

Осигурени са средства за изплащане на помощи за отопление за близо 346 000 души

Правителството прие постановление за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г. Целта на измененията е да се гарантира финансовото обезпечаване на разходите за помощи за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов размерът на помощта беше повишен на 606,70 лв. за целия отоплителен сезон от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Сумата е с 9,6% повече в сравнение с миналата година. Очаква се такава подкрепа да получат 345 900 хора и семейства, а общият размер на необходимите за изплащането й средства да надхвърли 215 млн. лв.

Допълнителният финансов ресурс ще бъде осигурен чрез промени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.

По програма „Образование" ще бъдат подкрепени мерки за подобряване на уменията на ученици и преподаватели за реакция при извънредни ситуации и кризи

Със 165 491 986 лв. или 84 614 709 евро ще се финансират дейности, насочени към развитие на знанията и уменията на учениците, включително подготовка на училищни психолози, учители и непедагогически персонал в областта на гражданската готовност за защита и реакция при извънредни и кризисни ситуации. Това е нов приоритет - „Гражданска готовност в образователната система", който ще залегне в Програма „Образование" 2021 - 2027 г„ който бе одобрен от правителството.

Изменението е в резултат на промени от септември 2025 г„ предложени от Европейската комисия, в Обшия регламент за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

С приемането на акта на Министерския съвет ще се осигури и трансфер на 28 млн. лв. или 14.3 млн. евро (ЕСФ+ и национално финансиране) към Програма „Храни и основно материално подпомагане" за удължаване на предоставянето на „Топъл обяд". Трансферът на финансови средства няма да промени стратегическия фокус на Програма „Образование" в сферата на образователните политики, както и приноса й към социалното приобщаване и подкрепа за уязвимите групи.

Удължава се срокът на националната програма за повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки

Министерският съвет удължи срока за изпълнение на дейностите по Национална програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки" до средата на 2026 г.

Националната програма е с общ бюджет 2 млн. лв. и има за цел да съдейства за изпълнение на стратегически цели за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки. По нея се реализират дейности, съгласно утвърдени европейски и световни практики за взаимодействие между образование, наука и иновации.

Чрез програмата се насърчават интердисциплинарни изследвания и приложението на математиката в области като зелени технологии, енергийна ефективност, биотехнологии, биомедицина и информационни технологии.

Удължаването на срока на програмата с половин година е, за да се гарантира изпълнението на всички заложени дейности и е без допълнително финансиране.

Правителството прие промени в правилата за търговете със земеделски земи във връзка с въвеждането на еврото

Правителството прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Промените са свързани с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. С приетите изменения се актуализират правилата за провеждане на търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както и за продажба на земи от териториите на бившите стопански дворове. Всички ценови оферти в тези процедури ще се посочват в евро като парична единица.

Променя се и размерът на стъпката за наддаване при търгове с явно наддаване, като измененията са съобразени с правилата за превалутиране и закръгляване. Стъпката за наддаване при търговете за отдаване под наем и аренда се изменя от 1 лев на 0,51 евро, а при търговете за продажба на земеделски земи - от 100 лева на 51,13 евро.

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г.

Министерският съвет прие постановление за изменение на максималните размери на ангажиментите за разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г., утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Промяната е свързана с необходимостта да се отразят поетите ангажименти по сключени многогодишни договори от Регионалните дирекции по горите. Те включват извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, планове за ловностопански дейности и мерки за опазване от пожари, съобразно границите на горските териториални единици.

Министерският съвет прие също така постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г.

С приетото постановление са увеличени бюджетните показатели „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г." с 35 000 000 лв. и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г." с 25 000 000 лв. във връзка с необходимостта от отразяване на поети през текущата 2025 г. ангажименти по обявени обществени поръчки, сключени многогодишни и текущи договори, както и със задължения, които следва да се начислят през 2025 г.

Основна част от ангажиментите и задълженията са свързани с необходимостта от сключването на договори и поемането на задължения във връзка с изпълнението на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България през 2025 г. и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяванията по животните през 2025 г., както и договори за изпълнение на програмите за официален лабораторен контрол.

Правителството разреши промяна на условията на заем, отпуснат на „Напоителни системи" ЕАД

Министерският съвет взе Решение за изменение и допълнение за определяне на условията за предоставяне на заем на „Напоителни системи" ЕАД и за неговото възстановяване. С предложението се удължава срокът за връщане на заема, като ще се даде възможност на дружеството да завърши в цялост процеса по възстановяването му. Той е послужил за разплащания за дейности по изпълнението на обекти по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство" от мярка 4- „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Приета е промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия

Министерският съвет прие промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия.

С промените действащият подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Целта е съществуващите държавни такси в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите след въвеждането на еврото като официална парична единица.

Правителството одобри Междинен доклад за напредъка по Програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда

Правителството одобри Междинен доклад за изпълнение на Програмата от мерки за постигане/поддържане на добро състояние на морската околна среда (Междинния доклад) към Морската стратегия на Република България за периода 2022-2027 г., приета с Решение № 918 от 31.12.2024 г. на Министерския съвет на Република България.

Целите на Програмата от мерки към Морската стратегия 2022-2027 г. са насочени изцяло към опазване на околната среда в морските води и човешкото здраве. Програмата от мерки обхваща акваторията на Черно море в юрисдикцията на Република България - крайбрежни и териториални води, и изключителната икономическа зона.

Програмата планира действия с по-широк обхват за постепенно намаляване на антропогенния натиск в дългосрочен план, за който не са планирани мерки в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район или за който се счита, че планираните мерки не са достатъчни за постигане на добро състояние на морската околна среда, съгласно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС).

Компетентни органи по прилагане на РДМС, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за опазване на околната среда в морските води, са Министерският съвет, министърът на околната среда и водите, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на земеделието и храните, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на икономиката и индустрията, министърът на енергетиката, министърът на туризма, министърът на здравеопазването, председателят на Българската академия на науките, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" или оправомощени от тях длъжностни лица.

Министерски съвет одобри изменение на Програма „Околна среда" 2021-2027 г.

Министерският съвет прие решение за изменение на Програма „Околна среда" 2021- 2027 г. Приетото изменение е в подкрепа на новите стратегически приоритети на Европейския съюз в областта на кохезионната политика и възможността за препрограмиране в тази посока в контекста на междинния преглед, представени с Регламент (ЕС) 2025/1914 на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2025 г. за изменение на Регламенти (ЕС) 2021/1058 и (ЕС) 2021/1056 по отношение на специални мерки за справяне със стратегически предизвикателства в контекста на междинния преглед. Един от тези приоритети е устойчивото управление на водните ресурси.

В тази връзка, изменението на Програма „Околна среда" 2021 -2027 г. е насочено към подсилването на ефекта от програмата за постигане на интегрирано и устойчиво управление на водните ресурси, чрез формирането на нов специален приоритет „Устойчиво управление на водите". Към него са насочени допълнителните инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж., във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България по екологичното законодателство, вкл. адресиране на значителния антропогенен натиск в Черно море, както и осигуряването на подкрепа за проектиране на ВиК инфраструктура като основа за последващи инвестиции за постигане на приоритетите за устойчивост на водните ресурси в светлината на Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси.

Правителството одобри промени по бюджета на МОСВ

Правителството прие промени в бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2025 г. Те са свързани с максималните размери на ангажиментите за разходите, които могат да бъдат поети, като сумата е в размер на 556 867 лв. Средствата са по индексацията на наемната цена и увеличената такса за поддръжка на сградата, в която се помещава Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" в Пловдив.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и програми по бюджета на МИИ за 2025 г.

Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. Също така се одобриха и извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г., по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

С настоящия проект на акт се предлага вътрешнокомпенсирана промяна, засягаща увеличение на утвърдените разходи по Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност. В това число бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" и бюджетна програма „Защита на потребителите".

Промяната е за сметка на намаление на утвърдените разходи по Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз". Целта на промяната е преразпределяне на утвърдения на министерството бюджет за 2025 г. и привеждането му в съответствие с неговите приоритети.

Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2025 г., в т.ч. и на разходите по показател „Персонал".

Одобрени са промени на утвърдените максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на МИИ

Правителството одобри промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията.

Увеличението на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. в системата на Министерството ще позволи сключване на договори, обезпечаващи дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката и индустрията.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С постановлението се предлага одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 64 400 лева.

Постановлението се приема на основание Решението на Народното събрание на Република България от 07.02.2025 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

С проекта се осигуряват пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на 9 лица в размер на 700 (седемстотин) лева всяка, за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

Прието е Постановление за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г.

Министерският съвет одобри постановление 3а допълнителни разходи/трансфери 3а 2025 г. 3а изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките 3а закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 108 от 27 юни 2025 г.

С приетия акт се осигуряват 233 8 80 лева, разпределени както следва: 215 925 лева - 3а стипендии и еднократно подпомагане на ученици от училищата по изкуствата и културата към Министерството на културата; 17 955 лева - 3а стипендии на ученици от общински училища, придобили право по програмата през 2025 г.

Средствата се осигуряват в рамките на разчетените по централния бюджет 3а годината.

Целта на постановлението е да осигури необходимата подкрепа 3а развитието на талантливи деца и да разшири възможностите им 3а творческа изява.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

Правителството прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. Решението е във връзка с увеличаване капитала на търговски дружества и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово" ЕАД, както и за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Държавна консолидационна компания" ЕАД, съответно увеличение на капитала на „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД.

Средствата за увеличението на капитала на „Иганово" ЕАД ще бъдат използвани за заплащането на определени технологии, патенти, know-how и инженерни решения. Те са съгласно обхвата на подписаното на 03.12.2025 г. Споразумение за технологично сътрудничество (Technological Collaboration Agreement – TCA) между „Иганово" ЕАД и Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM GmbH) под наименование „Заводи за производство на муниции и енергийни материали" (AMMUNITION AND ENERGITIC MANIFACTURING FACILITIES).

Средствата за увеличаването на капитала на „Държавна консолидационна компания" ЕАД (ДКК) са обосновани от необходимостта да се осигури целево финансиране на „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД (ВМЗ). Предназначението е да обезпечи дяловото участие на ВМЗ ЕАД при учредяването на смесено дружество с Rheinmetall AG за реализирането на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси и ще бъдат предоставени от ДКК ЕАД на ВМЗ ЕАД под формата на капитал. Съвместното предприятие ще е акционерно дружество с наименование „Райнметал-ВМЗ", в което ВМЗ ЕАД ще притежава 49 % от капитала, а Rheinmetall AG 51%.

Целта на горните актове е да се осигури увеличение на капитала на „Иганово" ЕАД, ДКК ЕАД, съответно ВМЗ ЕАД, който ще се използва за финансово обезпечаване на инвестиционни проекти от национално значение в сектор „Отбрана и сигурност".

Учредява се право на ползване върху държавни имоти в полза на политическа партия БСП

Политическа партия „Българска социалистическа партия" ще ползва имоти - частна държвна собственост в град София за нови десет години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.

Централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. „Позитано" № 20 в район „Възраждане", а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. „Леге" № 8-10 в район „Средец", стаи и предверие в сграда на ул. „Дравски бой" № 6 в район „Надежда".

Партията разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имотите, предвид което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му. Той ще трябва да включи в договорите задължение ползвателите да прилагат аналитична счетоводна отчетност по отношение на неикономическата дейност, извършвана в имотите, ако се извършва стопанска дейност.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта.

Със законопроекта националната нормативна уредба се хармонизира с европейските изисквания и практики, произтичащи от членството на страната ни в еврозоната и от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Въвеждат се клаузи за колективно действие, които ще се прилагат за всички държавни ценни книжа (ДЦК), с първоначален срок до падежа над една година. Това изпълнява изискванията на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и пълна синхронизация с практиката в останалите държави от еврозоната.

С цел повишаване на правната сигурност, засилване на доверието на инвеститорите и гарантиране на по-ефективно функциониране на пазара на суверенен дълг се въвежда законова рамка за определянето, контрола и статута на първичните дилъри на ДЦК.

С промените се създават условия за разширяване на кръга от участници, включително глобални инвеститори, чрез въвеждане на омнибус сметки и отпадане на хартиените поименни сертификати, издавани от поддепозитарите на ДЦК на физическите лица.

Мерките са насочени към модернизиране на пазарната инфраструктура и осигуряване на съвместимост със сетълмент и платежните системи в Европейския съюз, което ще позволи по-пълна интеграция на българския пазар на суверенен дълг в рамките на единния европейски пазар.

Очакваният резултат от направените изменения в Закона за държавния дълг е повишаване на ефективността, прозрачността и конкурентоспособността на пазара на ДЦК, намаляване на транзакционните и административните разходи, укрепване на доверието на инвеститорите и създаване на предпоставки за устойчиво развитие на българския пазар на суверенен дълг в рамките на процеса на европейска интеграция.

Одобрени са промени в данъчното законодателство

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В него са направени технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., както и технически корекции, свързани с прилагането на режима за облагане на многонационалните и големите национални групи предприятия с допълнителен данък и с национален допълнителен данък, които не водят до нови данъчни задължения или данъчни утежнения за лицата.

В преходните и заключителни разпоредби на закона се предвиждат изменения и в други закони, които са основно свързани с необходимостта от въвеждането на технически корекции във връзка с преминаването от лев към евро, както следва:

В Закона за счетоводството:

Промените са свързани с адаптиране на нормативната уредба, касаеща определянето на равностойността в евро на сделките в чуждестранна валута, с новия ред за публикуване на валутните курсове, който ще се прилага от Българската народна банка.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Предлага се въвеждане на технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., като се прецизира текстът на закона чрез изрично указване, че при преизчисляване на паричните доходи, придобити във валута, различна от еврото, следва да се прилага референтният валутен курс на еврото спрямо съответната валута, публикуван от БНБ.

Има и прецизиращи разпоредби за мястото на подаване на декларацията за дължими данъци, подавана от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

Предлагат се технически корекции, свързани с преминаването от лев към евро от 1 януари 2026 г., с което се прецизира източникът, съгласно който се извършва оценката на имуществото във валута, различна от еврото, която ще бъде националната валута, както и на благородните метали.

За целите на облагането на превозните средства се въвежда новата екологична категория, а именно „Евро 7", като целта е ЗМДТ да бъде актуализиран, за да е възможно коректното определяне на данъка върху МПС при регистриране през 2026 г. на моторно превозно средства с екологична категория „Евро 7".

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

С проекта се предлага изрично изключване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, на колективните инвестиционни схеми и на националните инвестиционни фондове, които не са самоуправляващи се национални инвестиционни дружества от обхвата на лицата, задължени да подават стандартен одитен файл за данъчни цели, поради това че целите, с които SAF-T бе въведен в ДОПК, на практика не са относими към тяхната дейност.

Със законодателни промени се осигурява по-голяма независимост на Комисията за защита от дискриминация

Правителството прие законодателни промени, с които се осигурява по-голяма независимост на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Чрез измененията в Закона за защита от дискриминация се цели да се засилят гаранциите, че върху членовете на КЗД няма да бъде оказвано външно влияние и форми на намеса при изпълнение на служебните им задължения.

Така в българското законодателство се транспонират две директиви на Европейския съюз (ЕС), касаещи въвеждането на минимални изисквания за укрепване на ролята на органите по въпросите на равенството. Част от националното законодателство стават разпоредбите на Директива (ЕС) 2024/1499 на Съвета от 7 май 2024 г. и на Директива (ЕС) 2024/1500 на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2024 г. относно стандартите за органите по въпросите за равенството.

С промените се въвежда още изискване за предварително съгласие на лицето за участието на Комисията в съдебно производство от негово име. Приети са и промени в организацията на работа на КЗД, чрез Правилника за устройството и дейността на Комисията, както и в длъжностните характеристики на някои от служителите.

Чрез законодателните изменения българският орган по въпросите на равенството ще бъде укрепен по отношение на своята независимост и ще функционира в съответствие с минималните стандарти за тези органи за целия ЕС. Това ще допринесе за по-ефективна превенция и защита от дискриминация и ще улесни сътрудничеството с други държави и международни организации.

Квалифицираният електронен подпис става стандарт в държавната администрация

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (НУЕПА). Целта е уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация.

Промените предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията и при работа на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.

Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП.

Предвижда се валидирането на електронни подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.

Приетите измененията на НУЕПА ще имат за резултат: по-висока правна сигурност и по- голямо доверие в предоставяните електронните административни услуги; по-ефективни процеси чрез по-ясни и опростени правила за издаване, използване и прекратяване на КУКЕП; намаляване на административната тежест и разходите чрез отпадане на необходимостта от поддръжка и надграждане на националния инструмент за валидиране, администриран досега от Министерството на електронното управление.

Изменят се две правителствени постановления

Министерският съвет прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет: ПМС № 17 от 2012 г. за създаване на Почивна база „Слънчев бряг" и ПМС № 22 от 2012 г. за създаване на Почивна база „Орлица" – Пампорово. С измененията се прави компенсирана промяна в щатната численост на персонала на двете бази в размер на три щатни бройки.