Нов рекорд на Guinness World Records прослави България – Проф. Доктор Стояна Нацева вписа страната ни в световната история.

Нов световен рекорд на Guinness World Records прослави България, след като Проф. Доктор Стояна Нацева успешно реализира 25-часовото непрекъснато трансформационно шоу „Longest Gratitude and Manifestation Event“ – „Най-дългото събитие за манифестиране чрез благодарност“.

С това постижение Проф. Доктор Стояна Нацева постави рекорд на Гинес в категория, свързана с продължителност, устойчивост и непрекъснат трансформационен процес, реализиран без прекъсване в рамките на 25 последователни часа. Рекордът беше отчетен при стриктно спазване на всички изисквания и процедури на Guinness World Records – най-авторитетната международна институция за световни рекорди.

Световен рекорд на Гинес, реализиран по най-високите международни стандарти

Рекордът беше постигнат след 25 часа непрекъсната активност, при ясен и постоянен времеви контрол, пълна документация и непрекъснато присъствие на водещия през целия период. Събитието се проведе под официално наблюдение и в пълно съответствие с международните стандарти за валидност на рекордите.

Форматът представлява цялостен, непрекъснат трансформационен процес, без прекъсване, без смяна на водещия и без разкъсване на съдържанието. В продължение на 25 часа се поддържаше активна работа с благодарност, осъзнато манифестиране и устойчиви вътрешни състояния като единен процес, което категорично отличава рекорда от стандартни мотивационни събития и краткотрайни онлайн формати.

Световно постижение и пред Световната книга на рекордите

В рамките на същото събитие Проф. Доктор Стояна Нацева заяви и световно постижение пред Световната книга на рекордите с официалното наименование: “The World’s Largest and Longest Transformational Show — Conducted Live and Online, Featuring 25 Hours of Continuous Gratitude, Manifestation and High-Vibrational States”, което на български означава: „Най-голямото и най-дългото трансформационно шоу в света — проведено на живо и онлайн, включващо 25 часа непрекъсната благодарност, манифестиране и поддържане на високи вибрационни състояния.“

Това наименование ясно описва мащаба, продължителността и съдържателния характер на формата и допълва рекорда на Гинес с допълнително международно признание.

Рекордът като резултат от мащабна международна образователна дейност

Световният рекорд не е изолиран акт, а естествено следствие от дългогодишна, системна и мащабна работа в сферата на образованието, личностното развитие и трансформационните модели.

Проф. Доктор Стояна Нацева е автор и създател на 10 международно признати MBA програми, насочени към бизнес развитие, лидерство, коучинг, психология и работа с човешкия потенциал. Тези програми се прилагат от международна аудитория и са част от устойчива образователна екосистема с глобален обхват.

Три световни рекорда, свързани с дейността на Проф. Доктор Стояна Нацева

Настоящият рекорд на Guinness World Records е третото световно рекордно постижение, свързано с дейността на mроф. Доктор Стояна Нацева. Останалите два световни рекорда включват: „1 Милион mробудени“ – мащабна трансформационна и образователна инициатива с международен обхват; Академия „Щастлив Живот“ – най-голямата академия за бизнес и личностно развитие в Европа, носител на нотариално заверен европейски рекорд за мащаб и обучени участници. Към момента чрез програмите, обученията, събитията и онлайн форматите на Академия „Щастлив Живот“ са обучени над 100 000 участници от България и чужбина.

Приносът на Д-р Красимир Недялков и участието на звездни гости

Особено значение за реализирането на рекордното събитие имаше участието на Д-р Красимир Недялков (доктор хонорис кауза) – автор, водещ, шоумен и организатор на мащабни събития.

Със своето активно присъствие, професионален опит и умение да подпомага и стабилизира вътрешното състояние на участниците, той изигра ключова роля за поддържането на фокуса, ритъма и устойчивостта по време на 25-часовия непрекъснат формат. Неговият принос беше съществен за атмосферата на благодарност, свързаност и висока ангажираност през целия рекорден период.

В събитието взеха участие и над 20 звездни гости от различни сфери, които със своето присъствие, енергия и подкрепа допринесоха за мащаба, обществената значимост и силното въздействие на рекордното преживяване, превръщайки го в колективно събитие с международен отзвук.

Международен глас, автор и създател на формати

Проф.-доктор Стояна Нацева е международно признат ментор, автор и преподавател, с активно присъствие в международни образователни и медийни формати. Тя е автор на над 15 книги, преведени и разпространявани извън България, и разпознаваем глас в международни списания, платформи и формати.

Значение на постижението

С това постижение България категорично се позиционира на световната карта като източник на мащабни образователни и трансформационни инициативи и като пространство за осъзнато развитие, обучение и работа с човешкия потенциал, с признание по най-високите международни стандарти.