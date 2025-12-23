Иван Пешев награди призьорите от последните пет големи първенства по теакуондо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев награди българските таекуондисти с призови места от Световното първенство за мъже и жени, Световното първенство за младежи до 21 г., Европейското първенство за деца и кадети, Европейското първенство за юноши и мъже и жени и Европейската младежка олимпиада. Почетни плакети от министъра получиха и техните треньори. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„Вашите силни постижения са резултат от много труд, постоянство и желание за победи", каза Иван Пешев.

"Адмирирам усилията на вашите треньори и безрезервната подкрепа и отдаденост на Българката федерация по таекуондо. Пожелавам да сме част от амбициозния олимпийски календар на Българската федерация по таекуондо. Сигурен съм, че с подкрепата на Министерството на младежта и спорта ще имате още повече успехи", допълни Пешев.

Председателят на федерацията Слави Бинев изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на един от най-успешните бойни спортове у нас във всички възрастови групи.

Българските призьори в отделните първенства по таекуондо:

Световно първенство за мъже и жени в Китай

Християн Георгиев – пето място;

Световно първенство за младежи до 21 г. в Кения

Станислав Митков – сребърен медал;

Християн Георгиев – бронзов медал;

Ерика Карабелева – пето място;

Европейско първенство, олимпийски категории в Швейцария

Александър Джорджев - бронзов меда;

Християн Георгиев – пето място;

Европейско първенство за юноши и девойки в Швейцария

Станислав Митков - златен медал;

Дея Пеева - бронзов медал;

Ерика Карабелева - 5-то място;

Станислава Костандинова - 5-то място;

Европейски младежки олимпийски игри в Северна Македония

Ерика Карабелева - златен медал;

Станислав Митков - бронзов медал;

Европейското първенство за кадети в Гърция

Кадети:

Ивайло Петров - бронзов медал;

Виктор Вангелов - бронзов медал;

Денис Бедри - бронзов медал;

Никол Петрова - бронзов медал;

Деца:

Стела Христова - златен медал;

Мария Стоянова - сребърен медал;

Йоан Койнарски - сребърен медал;

Азра Хализ - бронзов медал;

Елена Костадинова - бронзов медал;