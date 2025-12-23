Иван Пешев награди призьорите от последните пет големи първенства по теакуондо

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев награди българските таекуондисти с призови места от Световното първенство за мъже и жени, Световното първенство за младежи до 21 г., Европейското първенство за деца и кадети, Европейското първенство за юноши и мъже и жени и Европейската младежка олимпиада. Почетни плакети от министъра получиха и техните треньори. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.
„Вашите силни постижения са резултат от много труд, постоянство и желание за победи", каза Иван Пешев.
"Адмирирам усилията на вашите треньори и безрезервната подкрепа и отдаденост на Българката федерация по таекуондо. Пожелавам да сме част от амбициозния олимпийски календар на Българската федерация по таекуондо. Сигурен съм, че с подкрепата на Министерството на младежта и спорта ще имате още повече успехи", допълни Пешев.
Председателят на федерацията Слави Бинев изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на един от най-успешните бойни спортове у нас във всички възрастови групи.
Българските призьори в отделните първенства по таекуондо:
Световно първенство за мъже и жени в Китай
Християн Георгиев – пето място;
Световно първенство за младежи до 21 г. в Кения
Станислав Митков – сребърен медал;
Християн Георгиев – бронзов медал;
Ерика Карабелева – пето място;
Европейско първенство, олимпийски категории в Швейцария
Александър Джорджев - бронзов меда;
Християн Георгиев – пето място;
Европейско първенство за юноши и девойки в Швейцария
Станислав Митков - златен медал;
Дея Пеева - бронзов медал;
Ерика Карабелева - 5-то място;
Станислава Костандинова - 5-то място;
Европейски младежки олимпийски игри в Северна Македония
Ерика Карабелева - златен медал;
Станислав Митков - бронзов медал;
Европейското първенство за кадети в Гърция
Кадети:
Ивайло Петров - бронзов медал;
Виктор Вангелов - бронзов медал;
Денис Бедри - бронзов медал;
Никол Петрова - бронзов медал;
Деца:
Стела Христова - златен медал;
Мария Стоянова - сребърен медал;
Йоан Койнарски - сребърен медал;
Азра Хализ - бронзов медал;
Елена Костадинова - бронзов медал;