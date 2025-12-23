ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството даде на БСП "Позитано" и други два ...

Арестуваха 43-годишен, отворил си павилион за марихуана, метадон и фентанил в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2092
Кв. "Столипиново".

Клиентите му го посещавали в "търговския обект", за да си купят дрога

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж, продавал наркотици от павилион в квартал "Столипиново. Разследващи го спипали на 22 декември с около 30 грама фентанил, 45 грама марихуана и 53 грама метадон, съобщиха от държавното обвинение. 

При проведена полицейска акция било установено, че мъжът държал наркотиците в специално помещение - павилионът, в който го посещавали клиентите му, за да си купят дрога. 

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

