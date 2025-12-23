Арестуваха 43-годишен, отворил си павилион за марихуана, метадон и фентанил в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клиентите му го посещавали в "търговския обект", за да си купят дрога

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж, продавал наркотици от павилион в квартал "Столипиново. Разследващи го спипали на 22 декември с около 30 грама фентанил, 45 грама марихуана и 53 грама метадон, съобщиха от държавното обвинение.

При проведена полицейска акция било установено, че мъжът държал наркотиците в специално помещение - павилионът, в който го посещавали клиентите му, за да си купят дрога.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.