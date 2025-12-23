Още трактори на блокадата на Кулата-Промахон, днес затварят за камиони за 3 часа

Блокадата на гръцките фермери на граничния преход Промахон се подсилва с допълнителни трактори, съобщават гръцките медии. Днес още над 20 селскостопански машини от пограничните общини преминаха през град Серес и се отправиха към Промахон.

Този ход е част от решенията за ескалация на протестите.

Земеделски производители и животновъди в района продължават символичната си блокада на митническия пункт Промахон-Кулата. Блокадата засяга само тежкотоварни камиони и ще продължи от 14:00 до 17 часа, с участието на още трактори и селскостопански машини. Леките коли и автобусите преминават без проблем.

След приключване на блокадата, превозните средства ще бъдат подредени отдясно и отляво на пътното платно, за да не пречат на движението.Фермерите не предвиждат нови действия до четвъртък, 25 декември, за да се запази пътят отворен и да не се създават проблеми за туристите.

На Коледа земеделските производители и животновъдите, участващи в блокадата на Промахон, ще проведат общо събрание. Там ще се реши начинът и формата на продължаване на мобилизациите от 26 декември нататък, в зависимост от развитието на събитията и решенията, които ще бъдат взети колективно.