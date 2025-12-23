ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството даде на БСП "Позитано" и други два ...

Цанко Бачийски е определен за председател на Агенцията за ядрено регулиране

1932
Цанко Бачийски СНИМКА: Сайт на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет в оставка определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за ядрено регулиране. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Вторият му мандат на поста ще започне на 23 декември 2025 г.

В началото на декември кабинетът прие решение за освобождаване на Борислав Станимиров от длъжността зам.-председател на Агенцията за ядрено регулиране, считано от 2 януари 2026 г. и определи за зам.-председател Елизабет Цветанова, считано от 5 януари 2026 г.

Вижте какво още реши правителството в оставка днес тук.

