Прокуратурата иска задържане на пуснатия от съда обвиняем за убийството на 23-годишния Костадин в Мадан

Окръжна прокуратура – Смолян настоява отново да бъде задържан 20-годишният Денис Мюмюн, обвинен в убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов след сбиване между две групи. Той бе задържан три дни след убийството, на 26 ноември, като четвърти обвиняем. Преди него бяха задържани и все още са в ареста трима обвиняеми – братята Байрям Мехмед и Неим Мехмед, както и Шабан Мехмед.

В началото на декември Пловдивският апелативен съд изцяло отмени мярката за неотклонение „задържане под стража" на Денис Мюмюн и го пусна без каквато и да е мярка, като според съдебния състав няма доказателства той да е участвал в мелето, предшествало смъртта.

Окръжният съд в Смолян остави без разглеждане искането на прокуратурата за задържането на Мюмюн на 17 декември. Сега прокуратурата отново ще настоява той да бъде държан зад решетките. Новото искане е заради допълнителни показания на свидетели и нови доказателства.

Към момента на разглеждане на мярката доказателствата са били 350 страници, а сега те вече са 700.

Четиримата мъже на възраст между 20 и 26 години обжалваха в Апелативния съд наложената от Окръжен съд – Смолян мярка „Задържане под стража". Те са обвинени в умишлено убийство. Експертната справка по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза показва, че причината за смъртта на 23-годишния Кабаджов е тежка черепно-мозъчна травма. Назначени са още пет експертизи - медицински, ДНК, видео, лицево-идентификационни. Извършени са пет огледа на местопроизшествие, иззети са веществени доказателства и записи от охранителни камери, разпитани са множество свидетели, събрани са и други доказателства за изясняване на обективната истина.

23-годишният Костадин Кабаджов е починал след побой заради "спор за жена и мъжка чест", казаха от прокуратурата на брифинг ден след убийството в родопското градче. Тялото на момчето е открито в коритото на реката до бившия Винпром. Според обвинението до смъртта му се стигнало след масово меле,повод за което станала приятелката на Шабан Мехмед от Кърджали. Мъжът поискал от Кабаджов да спре да ѝ пише, двамата се скарали и си уговорили

среща, на която пристигнали с подкрепление. Започнал бой, в някакъв момент част от участниците падат по стръмен склон. При опит да се изправи, Костадин загубил равновесие и паднал от около 15 м в реката. Първоначално полицията задържа осем души от Кърджалийска област. Трима от тях се сдобиха с обвинение, а малко по-късно и четвърти човек.

Няма огнестрелни рани по тялото на жертвата, но е имало изстрели от газово оръжие с халосни патрони, уточни прокуратурата. "Става въпрос за тежко криминално престъпление - убийство. Провежда се активно разследване. Извършен е оглед на мястото, на трупа и на автомобила, назначена е съдебномедицинска експертиза и се извършва аутопсия", заяви окръжния прокурор Недко Симов. Прокуратурата категорично опроверга разпространените в социалните мрежи твърдения, че става въпрос за поръчково убийство или разстрел.

"Няма прострелни рани. Става въпрос за надпревара за една жена и погрешна представа за мъжка чест", подчерта прокурор Симов. В мелето е имало изстрели, но били за сплашване.

След убийството групата от осем души, която пристигнала в Мадан с микробус "Мерцедес Спринтер", избягала, но е била причакана в района на село Бял извор и всички са задържани.

Те са на възраст от 21 до 32 г. Всички са зад решетките за 24 часа. Единият от тях е дал положителна проба за кокаин.

"И двете групи са имали очакване за сериозен конфликт", каза ръководителят на окръжната прокуратура в Смолян. Той призова свидетели от района да се свържат с разследващите, за да бъде установена цялата истина.

Новината за смъртта на младия мъж от Мадан шокира местните хора, тъй като се е движел в сравнително тесен приятелски кръг и е Костадин е спортист и като тийнейджър тренирал кикбокс в маданския клуб "Арес". на погребението му в Мадан се стекоха стотици.

През 2014 г. дори получава награда от община Мадан за постижения в спорта. Участвал е в състезания и печелил медали на държавни първенства. Има и международно участие за купа "Аполон" в Александруполис, Гърция.