Хванаха дрогирани шофьори в Добричко

Дияна Райнова

Полиция СНИМКА: Архив

Пиян и дрогиран шофьор, карал по обяд в Добрич, е задържан, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 22 декември, около 12:40 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Ауди", управляван от 42-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,40 промила. Извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, констатира употребата на метаамфетамин.

На 23 декември, около 01:40 часа в град Добрич при проверка лек автомобил „Дачия" пътник в автомобила - мъж на 40 години, предава кристално вещество, реагиращо на амфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

На 22 декември, около 10:15 часа в село Победа при тест на 25-годишен мъж зад волана той отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

