НСО дари близо 26 000 лв. за "Българската Коледа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 26 хил. лв. дариха от НСО в подкрепа на благотворителната инициатива "Българската Коледа". Сумата е рекордна, събирана досега от служителите на службата в полза на кампанията и е с 9000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на Президента на Република България.

23-ото издание на "Българската Коледа" e в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България.