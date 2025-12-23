ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НСО дари близо 26 000 лв. за "Българската Коледа"

1940

Близо 26 хил. лв. дариха от НСО в подкрепа на благотворителната инициатива "Българската Коледа". Сумата е рекордна, събирана досега от служителите на службата в полза на кампанията и е с 9000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на Президента на Република България.

23-ото издание на "Българската Коледа" e в подкрепа на хронично и тежко болните деца.

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България.

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

