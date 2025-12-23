Коледни подаръци получиха децата в приемните семейства в община Добричка

Осем приемни семейства в община Добричка - в селата Ведрина, Долина, Самуилово, Батово, Плачидол и Паскалево, осигуряват домашна среда за 11 деца, които не могат да живеят при биологичните си родители. Децата са на възраст от 0 до 16 г. Кметът на общината Соня Георгиева ги зарадва с коледни подаръци.

Социалната услуга „Приемна грижа" в общината се осъществява първоначално по проект „И аз имам семейство", който е продължен от проекта „Приеми ме 2015", финансиран по Програмата за развитие на човешките ресурси. Изпълнява се от Агенцията по социално подпомагане в сътрудничество с общините в България.