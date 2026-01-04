ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Пазарджик ще дава стипендия от 150 евро на отлични студенти по здравни грижи

Диана Варникова

[email protected]

Община Пазарджик ще дава стипендия за студенти-отличници по здравни грижи Снимка: Диана Варникова

Община Пазарджик ще отпуска по 150 евро на месец стипендия за отличен успех за максимум десет студенти по здравни грижи към изнесено клинично обучение към Медицински университет – Пловдив. Предложението на общинския съветник от ПП-ДБ д-р Елисавета Генчева бе прието от Общинския съвет.

Желанието на съветниците и кмета Петър Куленски е да задържат тези млади хора в областния град.

Задължително условие е през текущия семестър те да имат успех не по-малко от много добър 5.00.

Друго условие е студентите – стипендианти да имат постоянен и настоящ адрес в Пазарджик.

Допълнително условие за отпускането ѝ ще е бъдещите здравни специалисти да подпишат договор с местно здравно заведение.

Съветниците решиха още методиката да се разработи на следващата сесия на Общинския съвет през януари, за да може да влезе в сила решението след януарската сесия.

Д-р Генчева, която работи като специалист акушер-гинеколог в МБАЛ"Хигия" в Пазарджик, обеща да осигури с лични средства стипендията на най-добрата студентка по акушерство.

