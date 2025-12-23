Терзиев: Може да има качествена услуга на оправдани цени в сметопочистването

Общината ще обжалва пред съда решението на КЗК за връщането на процедурата за избора на турския консорциум за чистенето "Сердика", "Илинден" и "Надежда"

Комисията за защита на конкуренцията се произнесе на 22 декември в полза на Столична община по подадените жалби срещу решенията по обществената поръчка за чистенето на София в следващите 5 г. Решението в значителна степен потвърждава законосъобразността и обосноваността на предприетите действия и показва, че трудните решения са били взети в защита на обществения интерес и на средствата на столичани, съобщиха от Столичната община.

„Така както никой не вярваше, че София ще издържи повече от 2 седмици без действащи договори, вече над два месеца градът не се е предал. Така както имаше съмнения в решенията ни по поръчката, днес КЗК потвърждава, че в голямата си част сме били прави", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Столична община ще обжалва пред Върховния административен съд част от решението на КЗК, с което комисията връща за преразглеждане процедурата за зона 4 с районите "Сердика", "Илинден" и "Надежда". За нея общината искаше да сключи договор с турския консорциум "Норм Санаи".

"И така както някои не вярват, че можем да направим този тежък, натоварен с основателни съмнения, сектор да работи в интерес на хората - ще докажем, че е възможно да има качествена услуга на оправдани цени, дори в сметопочистването", казва още Терзиев.

Според "Московска" 33 КЗК не задължава общината да сключва договор и не се произнася по изгодността на офертите, а решението касаело процесуални въпроси.

„Сметопочистването е сектор с натрупано недоверие и напълно основателни обществени съмнения. Именно затова отказахме да приемем икономически необосновани оферти и да правим компромиси с интереса на столичани", подчертава кметът Терзиев.

Докато текат процедурите и съдебните производства, Столична община гарантира непрекъснатост на услугата чрез временни решения, развитие на общинския капацитет и активна работа на терен. Паралелно с това се изгражда дългосрочен модел, който да осигури стабилност, по-високо качество и контрол върху разходите

„Възможно е да има качествена услуга на оправдани цени - дори в сектор като сметопочистването. Това изисква търпение, последователност и твърдост. Ние ще продължим по този път", заявява Терзиев.