Шести благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на малкия Митко

Шести благотворителен турнир по минифутбол „Заедно за Митко" ще се проведе на стадион „Хр. Гюлеметов" в Брацигово на 27-28 декември в подкрепа на малкия Димитър Ганев. Негови организатори са община Брацигово, Футболен клуб „Брацигово" и Начално училище „Васил Петлешков". Митко страда от синдром на Аперт и се нуждае от лечение.

До момента вече 12 отбора се записаха за благотворителния турнир в Брацигово, като записванията продължават до Коледа, когато ще бъде изтеглен жребият, съобщиха организаторите. И казват, че това не е просто турнир. Това е кауза. Всеки отбор, участие, подкрепа помага за каузата на малкия Митко.

В дните на турнира ще се проведе и благотворителен търг с фланелки на водещи футболисти от "А" група, а събраната сума ще бъде преведена по сметката му.

Над 8000 лв. дариха служителите от Пазарджишкия районен съд, адвокати и посетители в съдебната институция за лечението на малкия Димитър Ганев, който страда от болестта на счупените кукли.

В дарителските кутии бяпа преброени 8190,92 лв., които бяха преведени по сметката на Митко. В негова подкрепа бе игран и благотворителен футболен мач между магистрати и адвокати.