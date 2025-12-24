С един бъбрек и тежки увреждания, малката Сияна не спира да се бори

6-годишното дете от Стара Загора е преминало през 7 различни операции

След дълго лутане по болниците семейството стига до клиника в Турция, но са им нужни средства

Сияна е на 6 години от Стара Загора. Още от раждането си детето води тежка битка за живот. Тя се появява на бял свят с няколко тежки вродени аномалии - без предмишница на едната ръка, с половин длан и три пръста, без анус, само с един бъбрек и тежко увреждане на пикочната система - мегауретер.

"Не знаех, че така ще се роди. По време на бременността ходих на всички скрининги, дори потърсих второ мнение. Казаха ми, че и двете деца, защото носех близнаци, са напълно здрави", разказва майката Марияна Кашерова. Сияна и братчето й са родени след процедури инвитро. Докато той е здрав, за Сияна още първите месеци след раждането се превръщат в непрекъснато ходене по болниците.

На 5-месечна възраст лекарите установяват, че детето няма анус и не може да се изхожда нормално. Следва спешна операция в Пловдив. След това при преглед за вроденото увреждане на ръката и направен ядрено-магнитен резонанс, става ясно, че Сияна има само един бъбрек, който е силно увреден и с разширен уретер.

"От този момент започнаха истинските мъки. Следваха изследвания, хоспитализации, стендове, но нищо не даваше траен резултат", казва майката.

През годините Сияна е преминала 7 операции. Бъбрекът й постоянно задържа урина и събира вода, което води до различни инфекции. Детето често е с коремни болки, а проблемите с дебелото черво я оставят и до днес с памперс.

След дълго търсене на адекватно лечение семейството стига до клиника в Турция. Там професор по детска урология поема случая и заявява, че може да направи операция и да оформи нормален уретер.

"Каза ни директно - ще я оперирам и ще й направя нормален уретер. Това беше първата ни истинска надежда от години", споделя Марияна.

При последния преглед в Турция лекарите откриват и бактерия, която е овладяна с антибиотично лечение. След като резултатите са изпратени в клиниката, семейството получава спешно обаждане: "Операцията не може да чака - идвайте в Турция."

Стойността на интервенцията е 18 500 евро - сума, която е събрана с дарителска кампания вече. Въпреки това семейството има нужда от допълнителни средства за следоперативното лечение, престоя, както и бъдещите контролни прегледи, които ще изискват многократни пътувания до съседна Турция.

"От 6 години животът ни е ходене по мъките - чакални, операции и страх. Но Сияна е невероятно дете - усмихната, комуникативна, игрива и лъчезарна, въпреки всичко", казва майката.

Освен тежката урологична операция, в бъдеще детето ще се нуждае и от интервенция на ръката, както и от рехабилитация заради изкривяване на гръбначния стълб.

"Надявам се детето ми да има шанс за нормален живот", споделя Марияна.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение.

Дарителска сметка: СИЯНА ЦВЕТАНОВА КАШЕРОВА

IBAN BG56STSA93000032185816