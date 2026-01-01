С почти 3 промила алкохол бил мотористът, убит от шофьор при изпреварване до Песнопой

Блъснатият бил спрял на пътното платно без фарове и екипировка

Автотехническа експертиза показала, че водачът е можел да спре екстремно

Иззетите кръвни проби от трупа на моториста Димо Йовчев, който беше блъснат смъртоносно от Атанас Янков при изпреварване на пътя Карлово - Пловдив близо до село Песнопой, показали наличието на 2,84 промила алкохол. Димо бил спрял вдясно на пътното платно без включени фарове и екипировка.

Това стана ясно от мотивите на Окръжния съд в Пловдив към произнесената на 6 ноември т.г. присъда от 18 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Атанас Янков беше признат за виновен в причинена смърт по непредпазливост и остава и без книжка за година и 8 месеца.

Във фаталната нощ на 12 август 2023 г. Янков и съпругата му Василка Събова пътували с автомобила си "Ауди Q8" по главния път от Карлово към Пловдив в посока село Песнопой. По време на движението Янков решил да изпревари лек автомобил "Ситроен". След като приключил с маневрата и се върнал в своята лента, там бил мотористът Димо Йовчев, който бил спрял в тъмното без включени светлини, нямал и каска. Освен това бил без книжка и под въздействие на алкохол. Янков опитал да спре с известно закъснение, но не успял да избегне удара. При сблъсъка мотористът паднал на няколко метра пред превозното средство и получил тежки травми, изразяващи се в кръвоизлив в корема и черния дроб, оток на мозъка и други несъвместими с живота наранявания. Починал на място.

Шофьорът на аудито включил аварийните светлини и спрял. Малко по-късно отбил и изпревареният ситроен, тъй като секунди преди инцидента чул силен шум, наподобяващ гърмеж на гума. Неговият водач подал сигнал на телефон 112, след което на мястото пристигнали екипи на полицията от Хисаря и спешна помощ. Пробите на Атанас Янков за алкохол и наркотици били отрицателни.

От автотехническата експертиза станало ясно, че Янков се е движил с около 81 км/ч, когато блъснал моториста, който бил в дясната лента на платното за движение. Според вещите лица водачът на аудито е имал възможност да забележи Димо и избегне произшествието чрез безопасно екстремно спиране. Затова съдът приема, че и двамата участници в произшествието имат вина.

В съдебната зала на 6 ноември т.г. като свидетел се яви съпругата на Янков Василка Събова. Тя разказа, че те живеят и работят във Великобритания, имат и дете на 14 години. След инцидента Атанас бил много разстроен. "Психически се срина - не спи по цяла нощ", описа тя състоянието му.

Срещу присъдата не бяха внесени жалба и протест и тя влезе в сила.