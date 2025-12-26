Във видинския съд още чакат обвинителен акт за жестокото убийство на 20-годишния Мариян от Кула

В края на юли съдебните власти в Чехия ни върнаха и втория избягал и заподозрян за убийството на 20-годишния Мариян Пасков от град Кула. От Видинската окръжна прокуратура тогава обявиха, че разследването по случая ще се ускори.

„Предстои обаче още много работа за следствието, сравняване на показанията на двамата задържани с постоянна мярка за неотклонение, провеждане на процесуално следствени експерименти, преди да изготвим окончателно обвинителния акт и да го внесем в съда", застрахова се тогава зам. окръжният прокурор на Видин Владислав Влашев.

Според прогнозите на прокуратурата това може да стане през есента и делото в съда да започне преди края на тази година. На това се надяваха и жителите на град Кула, потресени от убийството на техния млад съгражданин. Това обаче не се случи и от прокуратурата обясниха преди дни, че назначените множество експертизи са се забавили и заради това обвинението все още не е готово да бъде представено пред съда. Антон Илиев

В началото на март т. г. разчленен труп бе открит, заровен в околностите на Кула. В града веднага се заговори, че това е изчезналият дни преди това 20-годишен Мариян Пасков. По-късно експертизата потвърди, че това е изчезналият и обявен за издирване Пасков. Полицията след огледа тогава заяви, че убийството е извършено по особено жесток начин. Първо младежът е бил пребит, след това нарязан, запален и заровен, с цел престъплението да бъде прикрито.

Мариян заедно със сестра си бил отгледан в приемно семейство от Кула. Павлинка Вътова и съпругът ѝ приели да отглеждат преди години Пасков и сестра му, след като биологичната им майка Марина ги изоставила, за да живее във Видин с ново семейство. Като станал пълнолетен, Мариян си тръгнал, въпреки че приемните му родители настояли да остане докато си стъпи на краката и си уреди живота.

Той предпочел сам да се оправя - намерил си непостоянна работа и отишъл да живее под наем при своя познат от ромската махала Антон Илиев. Много пъти Вътова молела Мариян да се върне у тях и да не се забърква с хора, които могат да му създадат неприятности. Той отговарял, че се оправя сам и не се страхува от новите си познати. Валентин Каменов

Така отговарял и на биологичната си майка, която го викала да отиде при нея във Видин.

"Знаех, че Мариян си намира случайна работа в Кула – да цепи дърва и други работи по къщите на хората - разказва Марина. – Оплаквал се е, че хазяина му Антон му иска често пари за пиене и го тормози, затова мислех, че във Видин може да си намери постоянна работа и да го виждам."

А 29-годишният Антон и приятелят му Валентин Каменов са се сблъсквали със закона многократно, свидетелстват полицейските архиви. Двамата и техни приятели от ромската махала често предизвиквали скандали след пиянски запои, държали се арогантно и хулигански в центъра на града, където обичали да отсядат в някое от заведенията.

Започнали да се занимават и с наркотици, твърдят местните. А според някои те се опитвали да привлекат Мариян като пласьор на дрога, но той отказвал. Антон Илиев е осъждан за обири и телесна повреда. Валентин пък е прочут с многобройните си регистрации за кражби и хулигански прояви.

Мариян често бил заплашван, но рядко споделял за проблемите си. Рецидивистите го рекетирали и за пари, а той се страхувал да не го въвлекат в търговията с наркотици. За последно Пасков бил видян на 2 март сутринта и оттогава следите му се губят. Той бил обявен за издирване на 5 март след искане на биологичната му майка. Тя го очаквала да се видят във Видин, но той така и не отишъл. По това време вече е бил мъртъв.

Според резултатите от досегашното разследване Антон и Валентин са действали в съучастие при тежкото престъпление. На 2 март пребили зверски младежа след пиянски запой. Разбрали, че Мариян е починал едва на следващия ден, когато изтрезнели и открили безжизненото му тяло.

Стреснати от извършеното, двамата решили да го изгорят и да се отърват от трупа. Те разчленили тялото на Мариян, сложили го в голям чувал и го отнесели край сметището. Там запалили останките му и ги заровили. Няколко дни по-късно те били открити по време на издирването на изчезналия Пасков.

От прокуратурата още тогава казаха, че има разпитан свидетел, който е станал очевидец на престъплението. Това е третият участник в запоя. Той твърди, че си тръгнал, когато Антон и Валентин се нахвърлили върху Мариян. Следствието е извършило множество огледи и е събрало важни доказателства, но засега няма изразен мотив за престъплението, което вероятно е извършено по пиянски и хулигански подбуди в къщата на Антон Илиев, хазяин на Мариян.

Още щом разбрали, че Мариян е обявен за издирване от полицията, двамата съучастници решили да се укрият. Били наясно, че рано или късно останките на убития от тях младеж ще бъдат открити и веднага ще бъдат задържани. Илиев и Каменов хванали автобус за Сърбия и минали без проблем границата. Докато полицията ги търсела да ги арестува като заподозрени за жестокото убийство, те успели да се доберат до Чехия пак с автобус.

Веднага след като се разбира, че те са избягали през границата, е издадена европейска заповед с искане за ареста им, където и да се намират. Двамата се добират до чешкия град Бенатки над Йезероу, където работел приятел на Антон и се укриват в неговата стая в местно общежитие. На 13 март обаче чешката полиция открива убежището им и ги арестува.

Докато се чакаше екстрадицията на двамата, в Кула започнаха протести и подписка с искане Антон Илиев и Валентин Каменов заедно със семействата да бъдат изселени от града. Според жителите на Кула двамата са преселници от Южна България и още с идването си в града започнали да създават проблеми, но от общинската управа не реагирали, за не се тълкува реакцията им като расизъм. Стотици подписи с искането за изселване бяха депозирани.

В средата на месец май чешките съдебни власти върнаха у нас 20-годишния Валентин Каменов и той веднага бе задържан по решение на окръжния съд във Видин за постоянно в ареста, докато тече разследването за убийството на Мариян. По-късно Чехия предаде на българските власти и 29-годишния Антон Илиев. Той също оста за постоянно зад решетките и вече е дал показания пред разследващите.