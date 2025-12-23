Язовир "Луда Яна" над Панагюрище е готов за ползване

От ДНСК е издадено разрешение за ползване на „язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500 м по течението на гасителния басейн на преливника, пречиствателна станция за питейни води, включително помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока" зона", обслужваща сграда на язовирния район на язовир „Луда Яна, водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска" зона", находящи се в землището на Панагюрище, област Пазарджик.

С издаването на това разрешение приключи строителството на язовир „Луда Яна", започнало през 2016г., коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Възложител на обекта е министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025г. да приключи реализацията на този толкова важен обект за област Пазарджик.