Зубрите се завърнаха в дивата природа на Източните Родопи

В Източните Родопи отново стъпва един отдавна изгубен обитател на Европа – зубърът, известен още като европейски бизон. Най-едрият сухоземен бозайник на континента, напълно изчезнал от дивата природа в началото на 20 век, вече има стабилно присъствие и на българска територия. Зубърът е внушително животно – възрастните мъжки достигат до 900–1 000 килограма тегло и над 1,8–2 метра височина при холката. В миналото той е населявал почти цяла Европа, включително и Балканите, но интензивният лов и унищожаването на горите довеждат до пълното му изчезване в природата. До 1927 г. в света оцеляват едва около 50 екземпляра, отглеждани в зоопаркове.

Източните Родопи се оказват едно от малкото места в Югоизточна Европа, които отговарят на екологичните изисквания на вида – обширни гори, естествени пасища, водоизточници и сравнително слабо човешко присъствие. Именно тук през 2013 г. започва реинтродукцията на зубъра в България в района на язовир „Студен кладенец", като част от международни програми за възстановяване на изчезнали видове, реализирани от природозащитни организации и научни екипи.

Първите животни са внесени от Полша, Германия и Румъния, а адаптацията им е внимателно проследявана чрез GPS-нашийници и постоянен мониторинг.

В момента популацията на европейския бизон в Източните Родопи вече може да се определи като стабилна и развиваща се. В района на дивечовъдно стопанство "Студен кладенец" живеят около 22 зубъра, включително три новородени малки през 2025 година, което е ясен знак за успешно естествено размножаване. През юни тази година в района на чернооченското село Женда бяха заселени още 8 зубъра – 6 женски и 2 мъжки. През юли 2025 г. в дивата природа бяха освободени допълнително 9 екземпляра, оборудвани с GPS-устройства за дългосрочно наблюдение.

Така общият брой на зубрите в Източните Родопи вече е около 40 животни, като тенденцията е към постепенно нарастване на числеността им.

Присъствието на зубъра има далеч по-голямо значение от чисто символичното. Присъствието на зубрите не е просто атракция. Те имат ключова роля за поддържането на природния баланс. Като тревопасни животни, те оформят ландшафта, поддържат откритите пространства и създават условия за развитието на редица растителни и животински видове. Много биолози определят зубъра като „инженер на екосистемите". В Източните Родопи зубрите съжителстват с елени, сърни, диви свине, чакали и редки хищници.

Зубри в дивечовъдно стопанство "Студен кладенец". Въпреки успехите, проектът не е лишен от рискове. Основните заплахи остават фрагментацията на местообитанията и необходимостта от постоянна работа с местните хора. Специалистите са категорични, че дългосрочното бъдеще на зубрите зависи не само от природните условия, но и от общественото отношение и подкрепа.

Все по-често местните хора започват да възприемат зубъра като символ на Източните Родопи и възможност за развитие на устойчив екотуризъм. При спазване на строги правила за наблюдение от разстояние, интересът на туристи и природолюбители постепенно нараства.