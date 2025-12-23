ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Врачанско училище направи коледен базар и дари парите на болницата

Коледният благотворителен базар, организиран от СУ „Никола Войводов" във Враца, събра 6 155 лв. в подкрепа на отделението по неонатология при местната болница. В инициативата се включиха ученици, учители, служители, родители и приятели на школото.

В продължение на седмици във всички паралелки бяха организирани коледни работилници, в които децата изработиха ръчно коледни декорации, сувенири, картички, играчки. В коледни работилници се превърнаха и голяма част от домовете на членовете на голямата училищна общност.

Събраните от базара средства го определят като един от най-успешните в средното училище, но и за пореден път доказват, че силата на единството, на професионалното отношение, на добрата воля и лоялността към училищната общност е безценна, казаха от ръководството на школото и изказаха благодарност на всички подали ръка на благотворителната кауза.

