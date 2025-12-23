Община Русе с безплатен градски транспорт в новогодишната нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 31 декември Община Русе осигурява безплатен обществен превоз за русенци и гости на града по част от основните градски линии. Инициативата се провежда за поредна година и има за цел да улесни придвижването на гражданите в новогодишната нощ. На 31 декември в 23 ч. на голямата сцена пред Община Русе ще започне традиционният Новогодишен концерт с вход свободен. Тази година за доброто настроение на присъстващите ще се погрижат Владо Михайлов и група „Rewind!", а водещи на празничната програма ще бъдат актьорите от Държавния куклен театър Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева.

Превозните средства на „Общински транспорт Русе" ЕАД ще изпълняват допълнителни курсове по линии № 2, № 5, № 12, № 15, № 20, № 21, № 23, № 27 и № 33.

Разписание на допълнителните курсове:

Линия № 2:

• От Гимназия по корабостроене: 22:40; 23:10; 23:40; 00:10; 00:40; 01:10 ч.

• От КАТ: 23:10; 23:40; 00:10; 00:40; 01:10; 01:40 ч.

Линия № 5:

• От Централна гара: 23:00; 00:20 ч.

• От Кооперативен пазар: 23:40; 01:00 ч.

Линия № 12:

• От Централна гара: 23:00; 00:00; 01:00 ч.

• От КАТ: 23:30; 00:30; 01:30 ч.

Линия № 15:

• От кв. Долапите: 23:00; 00:40 ч.

• От КАТ: 23:50; 01:30 ч.

Линия № 20:

• От Гимназия по корабостроене: 23:20; 00:30 ч.

• От пл. „Прага": 23:55; 01:05 ч.

Линия № 21:

• От Чародейка: 22:50; 23:50; 00:50 ч.

• От Гара Разпределителна: 23:20; 00:20; 01:20 ч.

Линия № 23:

• От бл. 48, кв. Дружба 3: 22:00; 23:10; 00:20 ч.

• От Дом на културата: 22:35; 23:45; 00:55 ч.

Линия № 27:

• От бл. 48, кв. Дружба 3: 22:40; 23:50; 01:00 ч.

• От Захарен завод: 23:15; 00:25; 01:35 ч.

Линия № 33:

• От Образцов чифлик: 23:00 ч.

• От Гара Разпределителна: 01:00 ч. (през ДЗС)

За улеснение на гражданите и гостите на Русе часовете на тръгване на допълнителните курсове ще бъдат обявени на електронните информационни табла. На 31 декември всички градски линии ще се обслужват по празнични разписания.