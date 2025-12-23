Николай Нанков: Приветствам решението да не вдигат цената на водата от 1 януари

"Като председател на регионалната комисия в парламента и най-вече като гражданин приветствам решението на държавните ВиК оператори в системата на МРРБ да не вдигат цената на водата от 1 януари, както е предложено с решение на регулатора КЕВР от вчера". Това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"Още на 28 ноември с министър Иван Иванов призовахме независимите по отношение на оперативните си решения ВиК дружества към това действие и е добре, че в навечерието на празниците те са подходили отговорно. За мен е недопустимо увеличение от 1 януари - и заради необходимостта от плавен преход към еврото, но най-вече защото намирам за недопустимо да се вдига цената в региони, страдащи от трайно безводие", пише още в публикацията си Николай Нанков.

"Няма как да не отбележа че в областите, в които проблемите се управляват с ясна визия, вече имат резултат и гражданите от Нова година ще плащат по-малко за доставка на питейни води и за отвеждане на отпадни. Като например в Сливен услугата на ВиК дружеството ще е с 15% по-ниска, в Ямбол - със 17,3%, в Пазарджик с близо 6%, в Перник с 4,6%", завършва публикацията си депутатът от ГЕРБ.