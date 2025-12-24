Истината за виното

10 000 души участват в експеримент, който ще покаже дали пиенето е полезно

Испания – страната на лозята, дългите обеди и средиземноморския начин на живот ,се заема с едно амбициозно научно изследване. В центъра му стои въпрос, който поколения наред разделя лекари, учени и любители на доброто вино: полезна ли е наистина една чаша червено вино на ден или това е просто добре разказан мит.

Проучването, което вече се нарича най-голямото в света

за умерената консумация на алкохол

се провежда под ръководството на проф. Мигел Анхел Мартинес-Гонсалес, професор по превантивна медицина и обществено здраве в Университета на Навара. Той е добре познато име в научните среди, особено с дългогодишните си изследвания върху средиземноморската диета, дълголетието и връзката между храненето и хроничните заболявания. Проектът носи името UNATI и е замислен като строго контролирано, рандомизирано изследване – нещо, което досега липсваше в дебатите за виното. В продължение на четири години учените ще проследяват здравословното състояние на 10 000 души на възраст между 50 и 75 години, разделени на две ясно разграничени групи. Едната група ще консумира умерено количество алкохол – най-често до една чаша червено вино дневно, а другата ще се въздържа напълно от алкохол.

Набирането на участници приключи през юни 2025 година, като към момента

вече са се записали хиляди доброволци

от различни региони на Испания. Това означава, че експериментът на практика вече е започнал, макар да се намира в ранната си фаза. Окончателните резултати се очакват в края на 2028 или началото на 2029 година, след като приключи пълният период на наблюдение и анализ. Причината това изследване да предизвиква толкова голям интерес е, че досегашните твърдения за ползите от червеното вино често се базират на наблюдателни проучвания – хората сами описват навиците си, което оставя широко поле за грешки, самоизмама или просто причини, които да кажат на близките си, за да ги убедят, че чаша вино на ден е полезна. Новият испански експеримент цели да елиминира именно тези слабости, като следи участниците чрез регулярни медицински прегледи, лабораторни изследвания, въпросници и постоянен контакт с медицински екипи. В продължение на десетилетия червеното вино беше свързвано с т.нар. "френски парадокс" – идеята, че въпреки по-мазната кухня, французите имат по-ниска честота на сърдечносъдови заболявания, благодарение на умерената консумация на вино. Антиоксидантите, ресвератролът и романтиката около лозята, превърнаха виното почти в здравословна добавка. През последните години обаче все повече учени започнаха да поставят под съмнение тази връзка, предупреждавайки, че дори малките количества алкохол

могат да носят рискове

Именно тук се намесва испанският експеримент – не за да защити или отрече виното, а за да даде реални, измерими и дългосрочни данни. Изследователите ще наблюдават честотата на инфаркти, инсулти, онкологични заболявания, диабет, когнитивен спад и общата смъртност в двете групи. Това е мащаб, който до момента не е прилаган в подобно изследване. Любопитен детайл е, че участниците, които попадат в групата с умерена консумация, получават и насоки как да пият – не на празен стомах, не наведнъж и винаги в контекста на хранене. По този начин учените се опитват да пресъздадат

реалния средиземноморски модел

а не просто абстрактно "пиене на алкохол". За самите доброволци участието в UNATI не е само експеримент, а и социално преживяване. Мнозина споделят, че се чувстват част от нещо значимо – изследване, което може да повлияе на бъдещите здравни препоръки по света. Други го възприемат като възможност да погледнат по-осъзнато на собствените си навици и здраве. Резултатите от това изследване могат да имат сериозни последствия – от официалните препоръки на здравните организации до начина, по който обществото говори за алкохола. Ако се окаже, че дори една чаша вино на ден носи повече рискове, отколкото ползи, това може да сложи край на дългогодишен културен мит. Ако пък умерената консумация покаже добър ефект, Испания ще бъде страната, дала най-солидното научно доказателство в негова подкрепа. Дотогава обаче остава само едно – търпение. Защото понякога науката, също като доброто вино, има нужда от време, за да узрее.