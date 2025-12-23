Фейсбук припомня: Бойко Рашков "уволни" Биляна Гавазова и Златимир Йочев заради въпроси

"Ако съм собственик на бТВ веднага ще отстраня Биляна Гавазова и Златимир Йочев". Тази реплика на Бойко Рашков от 18 май 2021 г. масово се припомня във фейсбук по повод скандала около Мария Цънцарова. Тогава той е вицепремиер и вътрешен министър в първото служебно правителство на Стефан Янев. Продължава да води МВР и във второто, остава на поста и в редовния кабинет на Кирил Петков.

На 18 май 2021 г. Рашков гостува на Силвия Великова в БНР. Предния ден е бил в сутрешния блок на бТВ и е вбесен от въпросите на водещите. Затова и се оплаква в радиото:

"Искам да кажа две изречения за участието ми вчера в bTV. Видях каква не трябва да бъде журналистиката и вероятно начинът, по който Гавазова и партньорът й (Биляна Гавазова и Златимир Йочев - бел.ред.) водеха предаването, е доходна дейност", казва той. "Чувах в техните уши техническите средства, с които им казваха точно какво да ме питат. Толкова силен беше звукът в тези технически средства, че те не чуваха моите отговори и затова ми задаваха един въпрос няколко пъти. Не се учудвам, че България е на 112 място по свобода на словото. Ако съм собственик на тази телевизия, веднага ще ги отстраня от воденето на предаването", ядосва се Рашков.

Вбесен е, защото Биляна Гавазова и Златимир Йочев многократно го питат за Елена Фичерова -Караиванова, която той е назначил за шеф на кабинета си. Караиванова е учредителка на партията на избягалия по онова време в Дубай бизнесмен с 18 обвинения Васил Божков. Освен това тя първо е регистрирана, а след това заличена, по нейно желание, от ЦИК като кандидат-депутат от "Българско лято" на последните избори.

Рашков свърза питанията на водещите за връзката между шефката на кабинета му и Васил Божков с въпроси, поставени от ГЕРБ в същата посока. "За мен е ясно, че тези въпроси, които Тома Биков (ГЕРБ) и компания поставяха в някои медии, по определен начин, бяха поставени и в бТВ. Нямам нищо против да се поставят такива въпроси. Действително в държавните структури трябва да се внимава какви хора попадат, в конкретния случай обаче въпросите имат чисто политически характер", казва Рашков.

Тогава бТВ защити водещите си: „Днес министърът на вътрешните работи Бойко Рашков използва ефира на националното радио БНР, за да коментира почтеността на водещите на „Тази сутрин" Биляна Гавазова и Златимир Йочев, като направи внушение, че те са изпълнявали поръчка чрез интервюто си с него (на 17 май) и дори препоръча на собствениците на медията да ги отстранят като водещи.

bTV Media Group счита за силно обезпокоително за медийната среда в България, че след повече от 30 години демокрация и свобода на словото в страната, длъжностни лица от всяко правителство продължават да си позволяват да атакуват публично журналисти от частни независими медии с безпочвени твърдения. Неуважението към авторитетни медии с високо доверие, като bTV и нейните журналисти, публично демонстрирано от представителите на всяка власт, считаме като основна причина за 112-ото място на България в класацията на Репортери без граници.

Отчитаме силната роля, която медиите играят за изграждането на истории и отправянето на послания на политическите фигури, партии и кандидати по време на активната предизборна кампания. Единствената роля на bTV обаче е да предоставя обективно и плуралистично отразяване на новините в интерес на своите зрители.

bTV се противопоставя на всяка форма на влияние или манипулация от трети страни. Намесата на представители на властта и други преки или косвени играчи в предизборната кампания няма да се толерира и ще се счита за дезинформация."

На следващия ден Рашков неохотно се извини с две думи: "Съжалявам, просто съжалявам". Но отново каза, че "това не е журналистика, това е нещо друго".

"Аз от 30 години и повече контактувам с журналисти, с които съм в много добри отношения. Винаги съм се отнасял с уважение към тази професия и винаги съм подхождал много отговорно, когато съм поканен да разглеждаме, да развием определена тема, която е от моя компетентност, но подобно отношение, на каквото се натъкнах вчера, никога досега не съм забелязвал и чувствал, това беше повече от обидно", обясни Бойко Рашков.

Притискането на събеседника с много въпроси по една тема е похватът и на Мария Цънцарова. А също така и задаването на въпросите на противниковата политическа сила.

Каква е разликата, пита фейсбук. И къде бяха тогава протестите.

На следващата година Бойко Рашков попадна като негативен пример в годишния доклад на САЩ за правата на човека по света, изготвен от Държавния департамент:

„През май частната национална телевизия bTV излезе с декларация, в която изрази силна загриженост за медийната среда в страната, защото „служебни лица от всяко правителство нямат проблеми да атакуват публично журналисти... с неоснователни твърдения".

Това беше в отговор на изявлението на служебния вътрешен министър Бойко Рашков в ефира на БНР от 17 май относно интервю, което даде по-рано по bTV, че ако е собственик, ще „отстрани" журналистите Биляна Гавазова и Златимир Йовчев, които са го интервюирали", пишеше в доклада.

Когато той излиза, Биляна Гавазова вече не работи в бТВ.