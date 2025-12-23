Георги Игнатов: Язовир „Николово" се управлява под постоянен експертен и държавен контрол

Във връзка с публично разпространени твърдения за „източване" на язовир „Николово" и внушения за бездействие от страна на Община Русе, Ви предлагаме становището на директора на дирекция „Обществен ред и сигурност" в Община Русе Георги Игнатов, който представя следната хронология на фактите и предприетите действия:

Реакция и управление на кризата

Още от първия момент бяха задействани утвърдените аварийни планове и свикан кризисен щаб. Всички експертни становища и взети решения са документирани в официални протоколи, подписани от отговорните длъжностни лица. Всяко действие е предприето след експертна оценка и с приоритет сигурността на хората.

В деня на инцидента, по предложение на оператора на язовирната стена и въз основа на данни от пиезометрите, щабът взе решение за евакуация на населението в застрашената зона. Според експертните анализи влажността на сухия откос е била почти равна на тази на мокрия откос – показател за сериозен риск, потвърден от геодезисти, геолози и хидроинженери. Застрашената зона беше определена от квалифицирани специалисти на място.

За „изпускането" на вода и позицията на Общината

Настойчивата позиция на Община Русе в разговорите с други държавни органи доведе до промяна в позицията на ДАМТН. Съгласно протоколираните решения беше прието водното огледало да се поддържа между нива 700 и 750. Нивото се следи ежедневно, включително и чрез електронен мониторинг. Община Русе няма право самоволно да нарушава дадените указания. Водното ниво се поддържа средно между 720 и 730, за да има възможност при обилни валежи да се достигне максималното допустимо ниво от 750, когато се извършва координирано изпускане след уведомяване на „Напоителни системи". След инцидента има един такъв случай, при който обилните валежи наложиха контролирано изпускане.

Причини за възникналия проблем

Дигата е на повече от 70 години, като за този период по нея не са извършвани мащабни ремонти. Свличането на земна маса, установено от геолозите в последния доклад, е причинено от допълнително насипване на земна маса върху сухия откос преди години с цел изграждане на пешеходен достъп. Тази маса не е била уплътнена в степента на оригиналната дига и под пътното платно.

Предприети мерки и последващи действия

Община Русе е ангажирала специалисти, които на база геоложките и геодезическите данни са изготвили техническо задание за ремонт на язовира. Подготвени са необходимите документи и е подадено кандидатстване за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии – нормалният и законосъобразен път за всяка община, изправена пред подобна опасност. Към момента обществената поръчка за ремонт е предоставена за предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки.

Контрол и прозрачност

Всички актове и заповеди на кмета на Община Русе подлежат на контрол за законосъобразност от компетентните държавни органи, включително прокуратурата на Република България. Действията на Общината са напълно прозрачни и в рамките на закона.

В процеса на овладяване на кризата активно съдействие ни оказаха Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", МРРБ, регионалният министър, областният управител на Русе и Българският червен кръст. Община Русе поддържа постоянна комуникация със заинтересованите страни – спортните клубове и търговците, ползващи язовир „Николово". Общината няма нужда от посредници в тези отношения. Досегашните действия на Община Русе по отношение на спортните клубове, благоустрояването на Текето и стопанските субекти в района са изградили доверие и стабилна комуникация.

Темата за сигурността на язовир „Николово" е прекалено сериозна, за да бъде използвана за внушения, политически интерпретации или спекулации. Взетите решения са резултат от експертни оценки, официални протоколи и координация с всички отговорни държавни институции.

Диалогът е възможен и необходим, когато се води на основата на факти, професионални аргументи и реална ангажираност.

Коментари и оценки, които не стъпват на познаване на документите, експертните становища и ситуацията на място, не допринасят за общественото спокойствие и не помагат за решаването на проблема.

За мен като човек, ангажиран с управлението и сигурността на Русе, водещ остава единствено интересът на гражданите и тяхната безопасност. Това изисква отговорност, последователност и работа – не шум около теми, които засягат живота и спокойствието на хората.

Георги Игнатов

Директор „Обществен ред и сигурност" в Община Русе