Сменят кошчетата по Главната на Пловдив с полирани за по-лесно чистене

Ваня Драганова

Кошчетата по централната улица на Пловдив ще бъдат сменени със сиви на цвят. Снимка: Никола Михайлов

Новите ще са сиви на цвят

Нови кошчета за отпадъци ще има по централната улица на Пловдив, става ясно от обявена от общината обществена поръчка. Тя е за доставка на 88 сиви на цвят малки контейнера за боклук, които ще бъдат разположени пред обществени сгради, търговски обекти и зони, през които минават много хора.  Те трябва да бъдат изработени от армиран бетон и естествена мозайка, съчетани с дървени елементи от екологична дървесина Resysta, и да имат  вграден пепелник от неръждаема стомана и вътрешна метална част. Изискване към бъдещия доставчик е и всички открити повърхности да са полирани за по-лесно почистване.

Прогнозната стойност е 186 хил. лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 12 януари 2026 г. 

 

