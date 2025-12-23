Сменят кошчетата по Главната на Пловдив с полирани за по-лесно чистене

Новите ще са сиви на цвят

Нови кошчета за отпадъци ще има по централната улица на Пловдив, става ясно от обявена от общината обществена поръчка. Тя е за доставка на 88 сиви на цвят малки контейнера за боклук, които ще бъдат разположени пред обществени сгради, търговски обекти и зони, през които минават много хора. Те трябва да бъдат изработени от армиран бетон и естествена мозайка, съчетани с дървени елементи от екологична дървесина Resysta, и да имат вграден пепелник от неръждаема стомана и вътрешна метална част. Изискване към бъдещия доставчик е и всички открити повърхности да са полирани за по-лесно почистване.

Прогнозната стойност е 186 хил. лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 12 януари 2026 г.