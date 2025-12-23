Орлин Колев: Ако всички в домовата книга откажат да са премиери, на власт остава Желязков

В обществото е по-разбираемо ако има проблем и решение за него. Това всички потенциални служебни премиери от т.нар. домова книга да откажат да поемат тази отговорност, е хипотеза, но въпросът е уреден в Конституцията. Правителство ще има, дори да не се формира служебен кабинет. Това в оставка, на Росен Желязков, продължава да е начело на държавата, докато не бъде заменено от служебно.

Това каза конституционният съдия Орлин Колев в предаването "Още от деня" по БНТ.

Той коментира и делото, което Конституционният съд образува за референдума срещу приемането на еврото на 1 януари догодина.

"КС работи усилено по въпроса, и когато сме готови ще бъде отговорено за допустимостта на това искане. Когато следа да бъде обсъден този въпрос, се гледа дали КС вече се е произнесъл по същия въпрос, или близък- следва да бъде отчетено и желанието за даване на отговор по конкретния въпрос", обясни Колев.

Според него само инициативния комитет, който е събрал над 400 хил. подписа за целта, може да задължи парламента да вземе решение по темата, докато всички останали "субекти", които могат да поискат провеждането на референдум, могат само да отправят покана или предложение към НС за това.

"Референдумът като изборите е форма на изразяване на суверенитета, но има определени законодателни рамки, и суверена трябва да се съобрази с това", обясни конституционният съдия.

Според него въпросът с легитимността на Борислав Сарафов като главен прокурор, можел да се реши ако Народното събрание се произнесе по него.

"Но депутатите не могат да бъдат заставени да направят каквото и да е. Това е по-добрият вариант", допълни Колев.