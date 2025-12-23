БСП подписва с държавата за "Позитано" след десетилетна сага, гарантира си централа за 10 г. напред (Обзор)

След дълги съдебни саги и финансови спорове БСП си гарантира централата на “Позитано” 20 в София на едно от последните заседания на правителството. Във вторник Министерският съвет е приел да остави червената къща на социалистите, както и двата офиса на столичните им структури на ул. “Леге” и в “Надежда” до 2036 г.

Проблемите на БСП с “Позитано” започнаха през 2016 г., когато съдът присъди партера на сградата на реститути. Понастоящем оттогава там има магазини. После през 2019 г. Народното събрание прие, че партии с над 1% на последните парламентарни избори имат право на безплатна централа от държавата. Тогава левицата спира да плаща дължимия наем за сградата. Оказва се обаче, че те са били настанени в нея по друг закон, а не по този за политическите партии, но не са си уредили документите след законовите промени и са започнали да трупат дългове. През 2021 г. областният управител на София Вяра Тодева, по-късно депутат от ПП-ДБ, обяви, че БСП дължи 280 хил. лева от наеми и лихви от май 2019 г. Областната администрация завела три дела срещу БСП: в края на 2021-а, лятото на 2023-а и през април 2024 г. Делата са в ход. Те са за трите офиса. Заради съдебните саги досега БСП нямаше нов договор за ползване на помещенията. Наскоро в интервю за “24 часа” настоящият областен управител на София Стефан Арсов от ГЕРБ обясни, че останалите партии са редовни платци.

Площта на червените офиси е 6500 кв. м, а наемът - по 1,23 лв. на квадрат, или 7995 лв. Сградата е на 7 етажа, но доколкото е известно, БСП вече не ползва последните три, има асансьор, киносалон, зала за пресконференции, заседателна и кафене.