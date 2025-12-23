ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха мъртъв норвежки национал по биатлон в хоте...

С 26 млн. лв. държавата раздава обяд до есента за 67 000 бедни (Обзор)

Борислав Гуцанов

Осигурени са и пари за енергийни помощи за зимата - 215 млн. лв. за 346 хил. души

26,4 млн. лева даде правителството в оставка за програмата за топъл обяд на нуждаещи се на последното си заседание преди Коледа. С тези пари те осигуряват функционирането на програмата от 31 януари до края на септември 2026 г. Предвидено е да се възползват 67 хил. души от уязвими групи: възрастни с ниски доходи, хора с увреждания, бездомни.

Досега парите за топлия обяд бяха по европрограма, която свърши през септември, и се наложи държавата да осигури пари, за да я удължи до януари. Тъй като бюджет за 2025 г. още няма, новите средства сега идват от преразпределяне на други евросредства. Такава услуга се предлага от 226 общини и парите ще бъдат преведени директно на тях.

Независимо кое правителство ще бъде, хората ще знаят, че средствата за една от най-уязвимите прослойки в обществото са осигурени, защото това не е екстра, а има хора, които имат нужда от този топъл обяд, посочи социалният министър Борислав Гуцанов.

Осигурени са и 215 млн. лв. за помощи за отопление, от които се очаква да се възползват 345,9 хил. души. Финансовата помощ е еднократна и се полага на хората под линията на бедност за периода 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Сумата е 606,70 лв., което е с 9,6% повече в сравнение с миналата година.

Решенията бяха приети на предпоследното заседание на Министерския съвет за 2025 г. Преди Нова година правителството ще заседава и на 30 декември, вторник. Очаква се това да са едни от последните заседания на редовната власт, преди президентът Румен Радев да назначи служебен кабинет.

Борислав Гуцанов

