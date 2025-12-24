Внедряват по фирми военни разузнавачи, но тайни ще са и правилата за работата им

България и Италия ще строят заедно казарми за съвместната бригада в Кабиле

Военното разузнаване ще праща агенти под прикритие във фирми.

Това става ясно от наредба за изискванията, условията и реда за приемане на служба във “Военно разузнаване” на хора, които имат трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган. Наредбата е публикувана за обществено обсъждане, но тъй като е секретна, не стават ясни изискванията към хората, които ще приемат да са разведки във фирмите си.

Иначе с промени в Закона за военното разузнаване още от лятото на 2020 г. делегираха на министъра на отбраната правомощия да издаде такъв акт. Целта е да се регламентира подробно приемането на военна служба на хората, които вече работят на друго място. Чрез нея “Военно разузнаване” ще може да изпълнява ефективно задачите си, пише в мотивите към наредбата.

Министър Атанас Запрянов и италианският му колега Гуидо Крозето също във вторник подписаха споразумение за съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район “Кабиле”. В близост се намира авиобаза Безмер, както и учебният полигон “Ново село”. Казармите са част от натовската база, която ще бъде изградена край Ямбол.

Крозето ще се срещне и с италианските военни от бойната група на НАТО, която в момента е у нас.

Нова тактическа екипировка за военните набавя министерството. То е обявило обществена поръчка за раменна и за поясна индивидуална тактическа екипировка за малко над 2 млн. лева без ДДС.

Раменната трябва да има джобове за бутилка или манерка, за пълнители за автомат “Калашников”, за допълнително имущество, както и вътрешен джоб за карти и документи с 2 отделения, гласи описанието. Трябва да е изработена от полиамид, да е водоустойчива и да издържат на триене. В техническата спецификация е посочено още цветът да е каки. Новата екипировка е предназначена както за учебни, така и за реални мисии и операции и ще излезе на МО 772,4 хил. лв.

1,42 милиона пък дават военните за поясните системи, които се състоят от 8 елемента. Предвидени са 5476 броя такива, още 4440 бр. кобури за пистолети, 6174 двойни джобове за автомати, противогази, фенери, медицински пакети и джобове за гранати.

В поръчката става въпрос за рамкови споразумения, които са с тригодишна валидност. По тях за доставянето на военната екипировка се сключват отделни договори с валидност 18 месеца,

Едно от основните изисквания на военното ведомство е гаранционният срок да бъде поне 2 години при употреба и поне 5 при съхранение в склад. Търсят се фирми с опит, които досега са изпълнявали такива доставки.