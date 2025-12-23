Брюксел удържа 10% и от третия транш по плана заради КПК, Борисов вече твърдо за закриването й (Обзор)

Лидерът на ГЕРБ гневен от искането на антикорупционния орган ОИК - Варна, да отстрани кмета Благомир Коцев, тя не събра кворум да заседава

България губи 10% и от третия транш по плана за възстановяване заради неефективността на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Решението е взето в понеделник и обявено във вторник, когато лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов твърдо се обяви за закриването ѝ.

Европейската комисия ще ни удържи почти 153 млн. евро от поисканите през октомври 1,5 млрд. евро - или 10,4%, заради неизпълнени реформи.

България не е изпълнила 2 от общо 50 условия по третия транш - да има независим антикорупционен орган и ефективен механизъм за разследване на главния прокурор. Миналия месец Брюксел удържа 215 млн. евро от второто плащане, което се забави с повече от година, отново заради неизпълнени реформи - Еврокомисията очакваше правила за избор на членове на антикорупционната комисия. А за третото плащане - тя вече да е попълнена и да заработи. Нито едно от двете не стана.

Именно механизмът за попълване на КПК, по който двете страни не се споразумяха, беше една от причините за разпадането на “сглобката” на ГЕРБ и ПП-ДБ през март 2024 г. Оттогава комисията остава в намален състав с и.ф. председател Антон Славчев, който пък е кандидат за прокурор. ЕК посочва, че няма доказателства за “реално разгръщане на дейността на антикорупционния орган” - нито има нов състав, нито са осигурени финансови и технически ресурси.

Механизъм за разследване на главния прокурор пък беше разписан в Закона за съдебната власт и НК, но от Брюксел откриват пропуски - например няма външна съдебна провека при отказ от образуване на разследване.

Парите не са окончателно изгубени - дават се допълнителни 6 месеца на парламента, за да отговори на условията.

А основните средства от третия транш в размер на

1,4 млрд. лева трябва да бъдат преведени до Нова година

Българският ПВУ е за общо 6,17 млрд. евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз срещу изпълнение на конкретни мерки и реформи до август 2026 г. До момента са получени 1,8 млрд., с очакваната сума по третото плащане ще станат почти 3,3 млрд.

Проблемът е, че партиите остават далеч от разбирателство за антикорупционната комисия. ПП-ДБ безуспешно опитват да съберат подписи в парламента за отстраняването на Антон Славчев. Преди време лидерът на ДПС Делян Пеевски се обяви за закриването ѝ, впоследствие Борисов - също, но после се дръпна назад, за да не изгубим парите по плана, а и защото би дало лош знак пред Европа. Дори пращаше вицепремиера Томислав Дончев и външния министър Георг Георгиев да преговарят с ЕК, за да намерят компромисен вариант.

Във вторник твърдо обяви, че комисията

вече не се ползва с доверието на ГЕРБ

и настоява да бъде закрита. Повод за гнева на Бойко Борисов беше заседанието на общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев. Той лежа в ареста пет месеца по разследване на КПК, като през това време си бе пуснал отпуск. Комисията на Антон Славчев се е обърнала към ЦИК, за да пита за правото на отпуска на кмета. Подобен сигнал до ОИК вече бе подала една от свидетелките по делото срещу Коцев - уволнената служителка на общината Биляна Якова, но по него ОИК се отказа да го отстранява. Тогава Борисов обяви, че членовете на комисията от ГЕРБ няма да гласуват за сваляне на кмета. А сега бе още по-директен във видео, което пусна във фейсбук: Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ в ОИК във Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета. А това, че КОНПИ го иска, да го блокират, защото цялото доверие на ГЕРБ към тази комисия е изчерпано. Считам, че не трябва да съществува, защото нищо не е останало от нея

Служебна победа не искаме, нито партията ни да се замесва в свалянето на мажоритарно избран от хората кмет, заяви още лидерът на ГЕРБ. Поради липса на кворум заседанието на ОИК в навечерието на Бъдни вечер не се състоя.

