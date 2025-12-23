Шефът на БНБ категоричен: Няма да съм служебен премиер (Обзор)

В историческия момент с еврото банката трябва да пази независимост, настоя Димитър Радев

От “домовата книга” остават само 7, неофициално - по-малко

Управителят на БНБ Димитър Радев категорично заяви, че няма да приеме да стане служебен премиер. В интервю за БТА той обясни, че поставянето под съмнение на независимостта на централната банка би подкопало доверието в цялата система в исторически момент като промяната на валутата.

Рая Назарян няма да се съгласи, декларираха и самата парламентарна шефка, и колегите ѝ от ГЕРБ. Същото твърди за себе си омбудсманката Велислава Делчева. Така официално 7 остават възможните имена - подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

Упорито се говори за бившия шеф на депутатите от ПП Андрей Гюров, който е в неплатен отпуск, тъй като бе отстранен от подуправител заради участие в гражданско сдружение, но се води дело. Останалите подуправители също като гуверньора Радев нямало да се съгласят. Принципна готовност да приемат, ако президентът ги покани, по-рано са изразявали Николова, Къдрева и Филипова. Главчев пък е единственият с опит.