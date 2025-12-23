Спипан да шофира дрогиран в Бачково остава без книжка за 20 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отнемат му колата, ще плати и глоба от 250 лв.

28-годишен, засечен да шофира след употреба на марихуана в Бачково, призна вината си и договори условна присъда от 8 месеца с изпитателен срок от 3 години. Той бил спрян за проверка на 14 юни т. г. зад волана на "Опел Зафира". Дрегерът отчел положителен резултат, водачът дал и кръвна проба, която доказала наличие на тетрахидроканабинол.

Като част от договореното наказание колата му ще бъде конфискувана, остава без книжка за година и 8 месеца, ще трябва да плати и глоба от 250 лв.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.