Сдружение „Кауза Северозапад" зарадва за Рождество Христово 2000 деца и 774 възрастни.

Сдружение „Кауза Северозапад" с ръководители Теменужка Цветкова и Боян Аврамов подкрепиха много жители на Северозападна България и извън региона. Благодарение на дарители, партньори и доброволци кампанията достигна до 1863 деца в областите Монтана, Враца и Видин, до 774 възрастни хора, 22 деца и 6 възрастни хора извън Северозапада.

Пакетите за децата включват играчки, тетрадки, скицници, лакомства, дрешки и хранителни продукти за семейството. Благодарение щедростта на фирми до децата достигнаха модерни играчки като скейтборд, ролери и други. В пакетите за възрастни има малки електроуреди – кани за чай и кафе, тостери, фритюрници, дрехи, коледни картички, хранителни продукти - боб, ориз, кори за баници, захар, олио, супи в пакетчета, спагети и др.

Фокусът на кампанията на сдружението са децата в риск и самотните възрастни хора, които да усетят, че не са сами на празниците, и да има какво да сложат на трапезата си.

Подаръците, които се раздават на децата, семействата и възрастните хора, са събрани след дарителска кампания в социалните мрежи и в сайта на „Кауза Северозапад".

Партньори на сдружението са над 10 общини от областите Враца, Монтана и Видин, а също частни фирми и Българската хранителна банка. В кампанията са включени и доброволци.