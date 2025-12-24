Пожар в банков клон в Горна Оряховица - мъж внесе 4 хил. лв., посипани с нафталин

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица. В пламъците оцелели 170 000 лева, които също били в трезора.

Инцидентът е станал в късния следобед на вторника. Възрастен мъж решава да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.

Оказало се, че мъжът е крил парите си в гардероб, където имало и дрехи посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от репелента, който е силно токсичен и лесно запалим при излагане на топлина.

Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно нафталинът се е вдигнал във въздуха и е попаднал в климатика. От там искра прехвърчала в касата, но не е забелязана от банковите служители и парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят се разпалил.

Изгоряла е около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани. Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева и нафталина, е била преведена по неговата сметка, съобщава Нова тв.