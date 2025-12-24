Предпразнично петима подали фалшиви сигнали за пожари на 112

Противопожарните служби в България са реагирали на 99 сигнала за произшествия и са ликвидирали 58 пожара през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, пише БТА.

С материални щети са 22 от пожарите – 13 в жилищни сгради, един в спомагателни постройки, четири в транспортни средства, два в съоръжения на открито и два други. Без материални щети са 36 от възникналите пожари – един е в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 са в отпадъци, четири – в готварски уреди и комини и два други.

Екипите на ПБЗН са извършили и 36 спасителни дейности и помощни операции – три при катастрофи, една при инцидент с живак, 29 за оказване на техническа помощ и три при оказване на помощ на пострадали гражданин за транспортиране и организиране на транспорт до лечебно заведение.

Към ПБЗН са подадени и пет лъжливи повиквания.